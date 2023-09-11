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12 вересня — яке церковне свято, чому не можна йти до лісу і що означає гроза цього дня

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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12 вересня — яке церковне свято, чому не можна йти до лісу і що означає гроза цього дня

Церковне свято 12 вересня / Фото: Pexels

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 12 вересня, в православному календарі день пам’яті священномученика Автонома. Він був одним з перших проповідників християнства в Вифінії, де він заснував церкву в честь архангела Михаїла і хрестив багатьох язичників. За свою віру він постраждав від ідолопоклонників, які убили його під час Литургії. Його тіло було поховане з почестями християнами. Святого Автонома вважають покровителем  Італії, Вифинії і Синади.

Прикмети 12 вересня

Народні прикмети 12 вересня / © Pexels
Народні прикмети 12 вересня / Фото: Pexels
  • Ллють дощі — зима буде довгою та холодною.
  • Багато жолудів на дубі — чекайте на теплу зиму.
  • Гримить гроза 12 вересня — ще довго будуть теплі дні.

Що завтра не можна робити

Особливо шанують цього дня змій, тому намагалися їх не турбувати. Навіть було заборонено ходити до лісу, тому що вірили, що змії виповзають зі своїх гнізд. Не можна пліткувати, лихословити, лаятися.

Що можна робити завтра

12 вересня наші предки традиційно збирали горобину. Робили її заготівлі на зиму, особливою популярністю відрізнялися різні настоянки. Вірили, що цього дня горобина має цілющі властивості, а тому взимку допоможе у лікуванні хвороб.

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Дата публікації
Перегляди
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