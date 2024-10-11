12 жовтня — яке церковне свято, чому цього дня потрібно їсти кашу

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 12 жовтня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка. Пров був християнином, який жив у Римі. Його відзначали за благочестя і доброчесність. У часи переслідувань він сміливо сповідував свою віру, що призвело до його арешту і страти.

Тарах, можливо, також був римським християнином, який потрапив під пресинг держави через свої переконання. Його муки, як і муки Прова, стали свідченням незламності віри. Андронік, міг бути одним з супутників Прова та Тараха. Він також страждав за свою віру. Подробиці його життя та мученицької смерті часто переплітаються з життями інших мучеників, що свідчить про спільність їхньої долі.

Церковне свято 12 жовтня — день пам'яті святого преподобного Косми

Косма народився в IV столітті в Фівах (сучасний Єгипет). Його батьки були християнами, і він з юних років виховувався в дусі віри. Він прийняв чернече життя і став учнем одного з відомих святих, який навчав його аскетизму, молитві та служінню Богу. Він зрештою став ченцем і зосередився на духовному вдосконаленні.

Преподобний Косма страждав від гонінь, але його віра залишалася непохитною. Його життя було сповнене подвигів: він практикував пост, молитву та благодійність. Відомо, що святий Косма вчиняв чудеса, зцілюючи хворих і допомагаючи нужденним. Його духовний дар, за свідченням сучасників, привертав людей до віри. Святий Косма помер мирною смертю, і його пам'ять вшановується в різні дні в православному календарі. Його життєпис має важливе значення для духовності та чернечого життя.

Прикмети 12 жовтня

Народні прикмети 12 жовтня / Фото: Unsplash

Почули грім — це до теплої погоди.

Птахи летять близько до землі — прийдуть ранні морози.

Яскраві зірки до сильних морозів.

Що завтра не можна робити

Не можна провокувати скандал з іншими людьми, тому що сварка затягнеться. Не слід проводити генеральне прибирання в будинку, воно закінчиться невдало.

Що можна робити завтра

Цей день ідеально підходить для сімейних справ. Вважалося, що потрібно обов'язково зварити і з'їсти кашу, тоді весь рік проживете в достатку.

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