12 жовтня — яке церковне свято, чому сильно пожалкуєте, якщо будете голосно сміятися

Завтра, 12 жовтня, в православному календарі день пам’яті мучеників Прова, Тараха, Андроника. Вони були християнськими святими і мучениками, які жили в давньоримському світі. Історія їх мучеництва стала частиною християнської легенди і культу, і хоча деякі подробиці можуть бути легендарними, вони вважаються святими в православній, католицькій та інших християнських церквах.

Святий Пров, також відомий як Проікт, був християнським священиком або дияконом, який проповідував християнську віру в Римській імперії під час періоду переслідувань християн. Він був арештований і підданий жорстоким катуванням через свою віру, але не відмовився від неї. За легендою, святий Пров був виведений на берег річки Тібр, прив'язаний до стовпа і залишений там, де його з'їли дикі звірі.

Святий Тарах (іноді Тарак) також був мучеником в Римській імперії. Його ім'я може бути пов'язане з грецьким словом "ταρασσω" (tarasso), що означає "турбувати" або "смутити", і це слово часто використовувалося для опису вразливості християн перед переслідуваннями. Святий Тарах також міг бути християнським священиком, який відмовився від алтаря римських богів і був підданий мученням і страті.

Святий Андронік також був мучеником в Римській імперії. Його ім'я може бути пов'язане з грецьким словом "ανηρ" (aner), що означає "чоловік", і це ім'я може вказувати на його статус або характер. Історія мучеництва святого Андроніка може включати в себе подібні жорстокі випробування і страту через віру в Христа.

Церковне свято 12 жовтня — день пам'яті преподобного Косми

Основна інформація про життя і діяльність святого Косми надходить з життєписів та легенд, які були написані пізніше. Він відомий своєю покірністю, молитвами і строгим аскетичним життям. Преподобний Косма жив на самоті в гірських монастирях і проводив багато часу в молитві і медитації.

Однією з найвідоміших історій про святого Косму є оповідання про його молитву перед іконами. Його духовний учитель, інший преподобний по імені Флорентій, запитав Косму, чому він так часто молиться перед іконами. Косма відповів, що в молитві перед іконами він звертається не до зображених на них святих, а до самих святих, які живуть в Царстві Небесному. Це вказує на його глибоку віру та духовну вдячність перед святими.

По смерті Косми його священні реліквії були вшановані, і він став об'єктом поклоніння в православній церкві. Життя і вчинки преподобного Косми служать прикладом аскетичного життя і глибокої віри для християн.

Прикмети 12 жовтня

Народні прикмети 12 жовтня / Фото: pixabay.com

Дме північний вітер — чекайте на похолодання.

Місяць має червоний колір — до сильного вітру.

Вітер дме в одному напрямку — ще довго погода не буде змінюватися.

Що завтра не можна робити

Цього дня категорично забороняли ображати тварин. Вірили, що тоді на того, хто образив, буде чекати така сама доля. Не можна голосно сміятися — інакше потім доведеться гірко плакати. Наші предки вірили, що не варто займатися домашніми справами, в тому числі влаштовувати генеральне прибирання.

Що можна робити завтра

Здавна вірили, що ясне зоряне небо в ніч на 12 жовтня означало, що наступного року буде великий урожай гороху. Також готували кукурудзу і горох з нового урожаю, якими потім пригощали рідних і друзів.

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