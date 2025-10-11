Церковне свято 12 жовтня / © pixabay.com

Реклама

Завтра, 12 жовтня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка. Пров, Тарах і Андронік були християнами з міста Єфес (або Антіохії, за деякими джерелами) у II столітті. Вони походили з аристократичних родин і займали високі посади при імператорському дворі. Попри це, вони не приховували своєї віри, що було небезпечним у часи гонінь на християн. Збереглися перекази, що вони служили у війську або при імператорі, однак віра змусила їх відмовитися від язичницьких обрядів і приносити відкриті свідчення про Христа.

Під час однієї з хвиль гонінь на християн (ймовірно, за імператора Марка Аврелія чи Коммода), вони були заарештовані та піддані тортурам. За свідченнями предань, Пров, Тарах і Андронік мужньо перенесли численні муки за Христа, не зрікаючись віри. Вони були обезголовлені, ставши мучениками за віру. Точна дата їх смерті невідома, але це, найімовірніше, друга половина II століття.

Церковне свято 12 жовтня — день пам’яті святого преподобного Косми

Преподобний Косма народився у невеликому місті або селі (точне місце невідоме) в період раннього середньовіччя. В юності він відчув покликання до аскетичного життя та повного віддання себе служінню Богу. Відмовившись від мирських почестей і багатства, Косма відійшов у пустелю або віддалену гірську місцевість, де став духовним учителем і наставником для тих, хто шукав аскетичного життя.

Реклама

Преподобний Косма жив у суворій пості та молитві, дотримуючись безперестанної духовної дисципліни. Він практикував духовне споглядання та постійне читання Святого Письма. За переказами, він мав дар прозорливості і благодатної допомоги тим, хто звертався до нього за порадою чи з духовними проблемами. Косма відомий своїм смиренням, терпінням і суворістю до власних пристрастей, що зробило його прикладом для наступних поколінь ченців і пустельників.

Перекази розповідають про численні чудеса, пов’язані з його молитвами: зцілення хворих, провидіння, допомога у духовних труднощах. Його житіє надихає на терпіння, смирення та вірність Богу у будь-яких обставинах.

Прикмети 12 жовтня

Народні прикмети 12 жовтня / © unsplash.com

Туман — туман з ранку віщує пізню й холодну зиму.

Вітер із півночі — вказує на скорі морози та раннє сніготанення.

Червоний схід сонця — обіцяє теплий і сонячний день.

Що завтра не можна робити

На Андрона старі повір’я категорично застерігають від будь-яких конфліктів і суперечок — вважається, що сварка цього дня може притягнути на людину безліч нещасть.

Що можна робити завтра

У народі на Андрона прийнято уважно дивитися на нічне небо: яскраві зорі передбачають холодні морози та щедрий урожай, тьмяні — теплу погоду, а мерехтливі — швидкі зміни в погоді. Падаюча зірка віщує посушливий рік.