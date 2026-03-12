Церковне свято 13 березня / © pexels.com

Завтра, 13 березня, в православному календарі перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського. Святий Никифор, патріарх Царгородський, відомий своєю непохитною вірою, богословською мудрістю та ревною охороною православного віровчення, посів особливе місце в історії Православної Церкви. Його життя та діяльність припали на складний період історії Константинополя, коли Церква стояла перед численними викликами внутрішньої єресі та зовнішніх загроз.

Після кончини святого Никифора 828 року його святі мощі були спочатку поховані в Константинополі. Згодом вони стали об’єктом великої шанобливої уваги вірних, адже вважалося, що через його святість численні моління та прохання знаходили швидкий відгук.

Перенесення мощей святого Никифора відбулося за благословенням церковної влади, з метою увічнення пам’яті святого та сприяння духовному збагаченню вірних. Цей акт став важливою подією для Церкви, бо мощі святого Никифора символізували непорушність православної віри та захист від єресі, яка лихоманила Царгород у той час.

За літописними свідченнями, процес перенесення був супроводжений урочистим богослужінням: духовенство Церкви звершило святу Літургію, під час якої святі мощі були урочисто перенесені до нового місця з почестями, належними святим. Вірні супроводжували святиню піснеспівами та молитовними проханнями, а присутні на заході відзначали чудеса та благословення, що супроводжували перенесення.

Новий притулок святого Никифора став не лише місцем шанування, але й духовним центром для паломників, які прагнули отримати духовну підтримку та наставлення через його святість. Згодом Церква визнала святого Никифора покровителем від єресей та духовних спокус, а перенесення його мощей стало святом для Царгородської пастви.

Прикмети 13 березня

Народні прикмети 13 березня

Якщо йде дощ — літо буде дощовим і мокрим.

«Пухнасті» хмари у небі цього дня віщують потепління.

Тепла й безвітряна ніч перед 13 березня — до теплого березня та швидкого приходу весни.

Що завтра не можна робити

За народними прикметами цього дня не рекомендують рубати дрова та дерева, а також небажано вирушати до лісу. Вважалося, що в цей час ведмідь прокидається з барлоги, і зустріч із ним може бути небезпечною.

Що можна робити завтра

У православ’ї 13 березня присвячене молитвам до святого Никифора, патріарха Царгородського. Вірні звертаються до нього, просячи здоров’я, зцілення від хвороб та допомоги у всіх починаннях. Особливо щирі молитви лунають за тих, хто хворіє, щоб отримати підтримку та заступництво святителя перед Богом.