13 березня — яке церковне свято, що означає, якщо вже прилетіли жайворонки і гуси

Яке завтра свято святкують в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 13 березня, в православному календарі день пам’яті преподобного Іоана Ліствичника. Християнський богослов, візантійський філософ, ігумен Синайського монастиря. Його життєпис пов’язаний з подвигом безмовності, покаяння та молитви. Народився близько 570 року у родині святих Ксенофонта і Марії.

Вступив до Синайського монастиря, де став учнем авви Мартирія. Після смерті Мартирія обрав усамітнене життя в місці, званому Тола. Протягом 40 років він віддавався подвигу безмовності, посту, молитві та покаянних сльозах. Його твір "Ліствиця" наголошує на значущості самопожертви та духовних подвигів для досягнення спасіння.

Церковне свято 13 березня — день перенесення мощей святителя Никифора сповідника, патріарха Константинопольського

Патріарх Константинопольський, відомий також як Никифор Сповідник, був видатним духовним діячем Візантійської імперії. Никифор народився приблизно 846 року.

Його святі мощі були знайдені нетлінними та пахучими, а тому їх перенесли з Проконніса до Константинополя.

Спершу їх поклали на один день в храмі святої Софії, а потім перенесли в храм святих Апостолів. Святитель Никифор залишив важливий слід в історії Візантії та християнства.

Прикмети 13 березня

Народні прикмети 13 березня / Фото: Pexels

Якщо вже повернулися гуси з теплих країв — рік буде врожайним.

До цього дня вже є жайворонки — чекайте на швидке потепління.

Туман стелиться — літо буде дощовим.

Що завтра не можна робити

Заборонялося цього дня йти до водойм, які розташовані в глухому лісі. Вже прокидався ведмідь, який був дуже розлюченим і голодним після зими. Наші пращури вважали його перевертнем, який може затягнути людину у світ мертвих. Також дівчатам до 14 років не можна було стригти волосся, тому що цим зістригалася і доля.

Що можна робити завтра

Обов'язково цього дня господині мили підлогу. Вважалося, що брудна оселя принесе в родину неприємності. Також вірили, що сон, який приснився в ніч проти 13 березня, є віщим.

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