13 березня — яке церковне свято, який обряд проводили селяни для гарного урожаю

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 13 березня, в православному календарі день перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського. Святий Никифор був патріархом Константинопольським від 806 до 815 року. Він був ревним захисником православного вчення про іконошанування. Однак імператор-іконоборець Лев V Вірменин (813–820) відправив його у вигнання за те, що він не погодився з політикою іконоборства. Останні роки свого життя Никифор провів у монастирі на березі Босфору, де й помер 828 року.

Після смерті імператора-іконоборця Феофіла (842 року) на престол зійшов його син Михайло III, а регентшею при ньому була його мати, імператриця Феодора, яка відновила шанування ікон. 846 року, через 18 років після смерті святого, його нетлінні мощі урочисто перенесли з монастиря у Царгород і поклали у храм Святих Апостолів. Це стало символом перемоги православ'я над іконоборством.

Перенесення мощей святого Никифора підкреслило остаточне утвердження іконошанування у Візантійській імперії. Він вшановується як один із головних борців за православну віру.

Прикмети 13 березня

Народні прикмети 13 березня / Фото: Unsplash

Якщо на Никифора тепло – рік буде щедрим на хліб.

Якщо ще лежить багато снігу – він швидко зійде, а влітку буде багато гроз.

Сніг на Никифора – до мокрого березня і до дощового літа.

Що завтра не можна робити

Вважалося, що цього дня краще не розпочинати жодних нових проектів, бо вони можуть не принести бажаного результату. День мав бути спокійним, без конфліктів. Вірили, що сварка цього дня може затягнутися на весь рік. Казали, що того, хто в цей день перевантажиться роботою, переслідуватиме втома й безсоння.

Що можна робити завтра

Селяни іноді виходили у двір, тричі обходили навколо хати та читали молитви про добрий рік.

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