Церковне свято 13 червня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 13 червня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Акилини і Трифілія. Свята Акилина народилася на Кіпрі в III столітті. Від ранніх років вона зростала у вірі в серці та доброчестивості. Ще змалку Акилина присвятила себе служінню Богові.

Коли Акилині було 12 років, її схопили за наказом імператора, який не визнавав християнство і сповідував язичництво. Дівчинка піддалася жорстоким тортурам, від яких померла, так і не визнавши ідолів.

Святий Трифілій був учнем святителя Спиридона Триміфунтського. Він жив у IV столітті на Кіпрі. Чоловік відрізнявся глибокою вірою та простотою в серці. Він був обраний єпископом міста Левкусія (сьогодні Нікосія). В своїх проповідях він засуджував аріанство. Помер в глибокій старості.

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Прикмети 13 червня

Народні прикмети 13 червня / © unsplash.com

Гримить — чекайте на грозовий липень.

День погожий значить літо буде теплим.

Квакають жаби до дощу.

Що завтра не можна робити

Цього дня не слід пліткувати, сваритися, лихословити, адже все зло повернеться до вас сторицею. Не варто розпивати алкогольні напої, піддаватися спокусам. Це день глибокого замислення і духовного споглядання.

Що можна робити завтра

Обов’язково попросіть у молитві до святої мучениці Акилини допомоги в сімейних справах, гарного урожаю гречки. Наші предки цього дня варили гречану кашу, яку повинні були скуштувати всі члени родини.