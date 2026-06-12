- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 293
- Час на прочитання
- 2 хв
13 червня — яке церковне свято, яку страву потрібно обов’язково приготувати цього дня
Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 13 червня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Акилини і Трифілія. Акилина (мучениця) народилася в III столітті та виховувалася в християнській вірі з раннього дитинства. Її життя припало на час, коли Римська імперія періодично проводила переслідування християн, вимагаючи поклоніння язичницьким богам.
Згідно з переданням, Акилина ще в юному віці відкрито сповідувала Христа, не приховуючи своєї віри навіть перед владою. Її твердість і духовна зрілість вражали сучасників: попри юний вік, вона виявляла рішучість, притаманну дорослим подвижникам віри.
За відмову зректися християнства вона зазнала жорстоких тортур і була страчена. Її мученицька смерть стала символом чистоти віри та духовної незламності.
Трифілій (мученик) був старшим сучасником або наставником Акилиної (у різних переказах їхній зв’язок подається по-різному). Він також сповідував християнство у часи переслідувань і не зрікся віри попри погрози та катування.
Трифілій відзначався глибокою внутрішньою стійкістю та спокоєм перед обличчям смерті. Його поведінка під час допитів і тортур зміцнювала інших християн, які ставали свідками його непохитності.
Як і Акилина, він прийняв мученицьку смерть, засвідчивши віру до кінця.
Прикмети 13 червня
Якщо вранці тихо й без вітру — день буде ясний і теплий.
Багато роси зранку — на спекотний і погожий день.
Яскраве, чисте небо на світанку — до тривалої гарної погоди.
Що завтра не можна робити
Наші предки не радили братися за важку працю на полі чи в городі, адже вважалося, що будь-яка фізична робота цього дня не дасть очікуваного результату. Тому сапи, лопати й граблі краще було відкласти.
Що можна робити завтра
Серед народних вірувань існувало переконання, що 13 червня варто приготувати страви з гречки — кашу або гречаники — і обов’язково пригостити ними рідних, сусідів чи тих, хто потребує допомоги. Вважалося, що така добра дія «притягує» у дім достаток, зміцнює добробут і забезпечує здоров’я всій родині на весь рік.