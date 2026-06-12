Церковне свято 13 червня / © pexels.com

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Завтра, 13 червня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Акилини і Трифілія. Акилина (мучениця) народилася в III столітті та виховувалася в християнській вірі з раннього дитинства. Її життя припало на час, коли Римська імперія періодично проводила переслідування християн, вимагаючи поклоніння язичницьким богам.

Згідно з переданням, Акилина ще в юному віці відкрито сповідувала Христа, не приховуючи своєї віри навіть перед владою. Її твердість і духовна зрілість вражали сучасників: попри юний вік, вона виявляла рішучість, притаманну дорослим подвижникам віри.

За відмову зректися християнства вона зазнала жорстоких тортур і була страчена. Її мученицька смерть стала символом чистоти віри та духовної незламності.

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Трифілій (мученик) був старшим сучасником або наставником Акилиної (у різних переказах їхній зв’язок подається по-різному). Він також сповідував християнство у часи переслідувань і не зрікся віри попри погрози та катування.

Трифілій відзначався глибокою внутрішньою стійкістю та спокоєм перед обличчям смерті. Його поведінка під час допитів і тортур зміцнювала інших християн, які ставали свідками його непохитності.

Як і Акилина, він прийняв мученицьку смерть, засвідчивши віру до кінця.

Прикмети 13 червня

Народні прикмети 13 червня / © pexels.com

Якщо вранці тихо й без вітру — день буде ясний і теплий.

Багато роси зранку — на спекотний і погожий день.

Яскраве, чисте небо на світанку — до тривалої гарної погоди.

Що завтра не можна робити

Наші предки не радили братися за важку працю на полі чи в городі, адже вважалося, що будь-яка фізична робота цього дня не дасть очікуваного результату. Тому сапи, лопати й граблі краще було відкласти.

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Що можна робити завтра

Серед народних вірувань існувало переконання, що 13 червня варто приготувати страви з гречки — кашу або гречаники — і обов’язково пригостити ними рідних, сусідів чи тих, хто потребує допомоги. Вважалося, що така добра дія «притягує» у дім достаток, зміцнює добробут і забезпечує здоров’я всій родині на весь рік.

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