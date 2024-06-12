13 червня — яке церковне свято, яку страву обов'язково потрібно приготувати, щоб родина розбагатіла

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 13 червня, в православному календарі день пам’яті святої мучениці Акилини. Вона жила в III столітті в Солуні (сучасна Салоніки, Греція). Її життя та мучеництво пов'язані з переслідуванням християн за часів римського імператора Діоклетіана.

Акилина народилася в християнській родині. Вона від раннього дитинства була вихована в християнській вірі та відзначалася благочестям і милосердям. Її любов до Христа була настільки сильною, що вона намагалася поділитися вірою з оточуючими, незважаючи на небезпеку, яка могла загрожувати її життю.

За наказом римського намісника Солуні, Акилина була арештована за проповідь християнства. Її піддали жорстоким катуванням, намагаючись змусити відректися від віри. Однак, вона залишалася непохитною у своїй вірі та мужньо витримала всі випробування. Врешті-решт, її стратили, обезголовивши мечем.

Церковне свято 13 червня — день пам'яті святого Трифилія, єпископа Левкусії Кипрської і преподобного Антонія Падуанського

Святий Трифилій народився на Кіпрі в V столітті. Він віддавав своє життя служінню Богу та громаді. Його вибрали єпископом Левкусії (сучасне Ларнака на Кіпрі), де він проповідував Євангеліє та допомагав вірним. Святий Трифилій відомий своєю святістю та чудесами. Його молитви врятували багатьох вірних від хвороб та небезпек. Він також боровся проти язичницьких обрядів та поширював християнську віру.

Антоній народився в благородній сім’ї, і його родичі були нащадками Гоффредо ді Бульйоні, який звільнив Єрусалим і став першим християнським правителем. Він отримав ім’я Фернанд під час хрещення. Він здобув ґрунтовне знання Святого Письма і в двадцять чотири роки став священиком. Він приєднався до Ордену Францисканців та вивчав богослов’я, патрологію, Біблію та латинь.

Прикмети 13 червня

Народні прикмети 13 червня / Фото: Unsplash

Бджоли від ранку вже в полі — буде ясний день.

Вночі багато зірок — до великого урожаю грибів та ягід.

Сильна злива до похолодання, спека — зима буде холодна.

Що завтра не можна робити

Намагалися не робити жодних пропозицій стосовно роботи, тому що робітник виявиться непрофесіоналом. Заборонялося займатися важкою фізичною працею, щоб не підірвати здоров'я.

Що можна робити завтра

Цього дня на стіл обов'язково подавали страви з гречки. Вірили, що ця крупа допоможе покращити матеріальний стан родини. Важливо було оптимістично дивитися на життя, щоб веселитися весь рік.

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