13 грудня — яке церковне свято, чому домашню худобу не можна залишати без нагляду

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 13 грудня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія, Ореста. Євстратій був одним із високопоставлених осіб у місті Севастії (тепер територія Туреччини). Він був таємним християнином, але публічно визнав свою віру, коли побачив мужність інших мучеників. Його заарештували, катували й спалили живцем за наказом правителя.

Євгеній був дияконом, який також проживав у Севастії. Його схопили за проповідування християнства. Після катувань він залишився вірним своїй вірі і був страчений мечем. Авксентій був римським воїном. Після того як він сповідував християнство, його піддали жорстоким тортурам. Авксентія засудили до страти через удушення. Мардарій був простим мирянином, але відзначався глибокою вірою. Він добровільно пішов за іншими мучениками, щоб поділити їхні страждання. Після тривалих тортур його стратили. Орест був лікарем і воїном. За сповідання християнства його засудили до спалення на розпеченій решітці. Він мужньо прийняв мученицьку смерть.

Святі мученики разом постраждали за Христа в IV столітті під час гонінь за імператора Діоклетіана (284–305 рр.). Їх приклад став символом стійкості й вірності вірі, незважаючи на найжорстокіші випробування. Їх мученицька смерть надихнула багатьох християн продовжувати сповідувати віру, незважаючи на небезпеку.

Прикмети 13 грудня

Народні прикмети 13 грудня / Фото: Unsplash

Морозний і ясний день — скоро сильно похолодає.

Швидко та низько пливуть хмари — до холодного поривчастого вітру.

Сонце сідає за хмари — почнуться снігопади.

Що завтра не можна робити

Цього дня не можна їсти м'ясні та молочні продукти, тому що все ще триває Різдвяний піст. Забороняється залишати домашню худобу без нагляду, за народними прикметами її може схопити нечиста сила.

Що можна робити завтра

В народі цей день часто називали "відьминими посиденьками", тому що вірили, що чаклуни і відьми збираються разом, приносячи на землю хуртовини.

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