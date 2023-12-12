13 грудня — яке церковне свято, чому не можна залишати віник на порозі оселі

Завтра, 13 грудня, в православному календарі день пам’яті мучеників Євстратія, Авксентія, Євгена, Мардарія та Ореста. Святі мученики Євстратій, Авксентій, Євгеній, Мардарій та Орест постраждали за Христа за імператора Діоклетіана (284 – 305) в Севастії, у Вірменії. Вони були військовими, які відмовилися відповідати на заклик до боротьби з християнами і відкрили свою віру. За це вони були піддані жорстоким катуванням і кинуті в темницю. Там вони зустрілися з іншим мучеником, Євстратієм, який був знатним громадянином і також визнавав Христа. Всі разом вони витримали багато мук, таких як опалювання вогнем, розтягування на колесі, занурення в киплячу воду, розрізання тіла і накладання солі. Нарешті вони були обезголовлені мечем і отримали вінці мучеництва. Їхні тіла були поховані в Севастії, а пізніше перенесені до Константинополя.

Церковне свято 13 грудня — день пам'яті преподобного Никодима

Никодим народився у Сербії близько 1320 року і був монахом на Святій Горі Афон. Він був великим знавцем і перекладачем святих писань і церковних батьків. Він також був автором декількох творів, серед яких "Історія Святої Гори" і "Життя святого Григорія Палами". Він помер 1406 року і був похований на Афоні.

Прикмети 13 грудня

Народні прикмети 13 грудня / Фото: Pexels

Вовки ходять недалеко від будинків та виють — до сильного морозу.

Іній на деревах — до холодної погоди.

Сонце сідає за темну хмару — чекайте на заметіль вночі.

Що завтра не можна робити

В давнину вірили, що цього дня не можна підбирати речі, знайдені на вулиці, брати в руки незнайомі предмети, тому що через них нечисть хоче проникнути в тіло людини. Тому 13 грудня часто називали "відьминими посиденьками". Мовляв, нечиста сила виходить гуляти і може забрати до себе. За цією ж традицією заборонялося впускати в будинок незнайомців, адже вони можуть бути перевертнями. А ще не залишали на порозі віник — вірили, що ним нечисть "вимітає" з неба сонце.

Що можна робити завтра

Добрим знаком вважалося подати бідняку милостиню. Також намагалися цього дня помитися, вірили, що вода змиє всі проблеми і людина буде весь наступний рік здорова. Також збиралися всією родиною за столом та куштували мед.

Читайте також: