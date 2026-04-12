Церковне свято 13 квітня / © pexels.com

Реклама

Завтра, 13 квітня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Артемона і тих, хто з ним. Артемон народився в I–II столітті в Римській імперії. В юності він присвятив себе служінню Христу, прийнявши сан священника. Його ревність у проповіді Євангелія та бездоганне життя привертали до нього численних учнів, а сама проповідь про християнську віру незабаром стала приводом для переслідувань.

Святий Артемон відзначався особливою милосердністю та духовною силою. Він допомагав убогим, підтримував хворих та навертав людей до праведного життя, не зважаючи на ризик для власного життя.

У часи правління імператора Марка Аврелія (161–180 рр.) Артемон і кілька його учнів зазнали переслідувань за християнську віру. Їх катували, намагалися відмовити від Христа та змусити поклонятися римським богам, але священномученик і його сподвижники залишалися непохитними.

Реклама

Згідно з літописами, Артемон прийняв мученицьку смерть з молитвою на устах, зберігаючи спокій і любов до Бога навіть у найжорстокіших катуваннях. Разом із ним постраждали його учні та соратники, серед яких відомі: Феодор, Феогност, Філіп та інші, котрі стали свідками непохитної віри та були закатовані заради Христа.

Прикмети 13 квітня

Народні прикмети 13 квітня / © pexels.com

Ранковий туман піднімається високо над землею, рік буде врожайним і щедрим.

Сонце ясне і тепле — літо буде спекотним і врожайним.

Вітер з півночі — віщує холодну весну.

Що завтра не можна робити

За народними прикметами цього дня не рекомендують вирушати в далекі подорожі та робити великі покупки — вони можуть принести непередбачувані труднощі або неприємності.

Що можна робити завтра

Віряни звертаються до священномученика Артемона з молитвою про захист від усього злого, видимого та невидимого, про зміцнення віри, витримки та стійкості перед випробуваннями. Також просять святого допомогти зцілити близьких і дітей від недуг, дарувати здоров’я та душевний спокій.