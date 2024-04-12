13 квітня — яке церковне свято, чому чоловікам в жодному разі не можна сваритися з жінками

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 13 квітня, в православному календарі день пам’яті святої Фомаїди. Вона є символом чистоти, вірності і жертовності. Фомаїда народилася в Олександрії у християнській родині і від дитинства була вихована в благочесті. У 15 років вона вийшла заміж за рибалку, і його сім’я цінувала її за доброту та цнотливість. Однак її свекор під впливом диявола спробував схилити її до гріха, і коли вона відмовилася, він убив її мечем. Її мученицька смерть стала прикладом непохитної віри і духовної сили.

Церковне свято 13 квітня — день пам'ять священномученика Артемона

Він народився в першій половині III століття в Лаодикії Сирійській від християнських батьків. Артемон був відомий своєю побожністю та служінням у християнській громаді. Його життя було прикладом відданості вірі та мужності у випробуваннях, що зрештою призвело до його мученицької смерті за християнські переконання.

Прикмети 13 квітня

Народні прикмети 13 квітня / Фото: Pexels

Вже розпустилися бруньки на дубові — літо прийде рано і буде теплим.

Зіркова ніч вказує на великий урожай.

Розквакалися жабки — починайте сіяти овес.

Що завтра не можна робити

Цього дня чоловікам заборонялося сваритися з жінками. Наші пращури вірили, що свята Фомаїда їх за це серйозно покарає. Також не можна погано думати чи говорити про покійних.

Що можна робити завтра

Наші предки вірили, що цього дня потрібно вмитися святою водою. Вона, як казали повір'я, допоможе захиститися від хвороб. А ще йшли до лісу, збирали медунку, яка набиралася цілющої сили.

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