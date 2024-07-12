13 липня — яке церковне свято, що категорично заборонено робити, щоб не залишитися без щастя

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 13 липня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Стефана Савваїта. Народився 725 року в Сирії. У молодому віці вирішив присвятити своє життя Богу.

Вступив до монастиря святого Сави Освяченого в Палестині (Лавра Сави Освяченого), де отримав своє ім’я Савваїт. Прийняв чернечий постриг і став відомим своїми аскетичними подвигами, молитвами та строгим постом.

Відомий своїми духовними дарами, зокрема даром зцілення та пророкування. Проводив багато часу в молитві та усамітненні, підтримуючи строгий монастирський устав. Багато хто звертався до нього за духовними порадами та підтримкою. Приписується багато чудес, зокрема зцілення хворих та вигнання злих духів. Після його смерті його гробниця стала місцем паломництва для багатьох вірян.

Церковне свято 13 липня — Собор святого архангела Гавриїла

Друге свято архангела Гавриїла. Перше припадає на 26 березня (одразу після Благовіщення).

Архангел Гавриїл відіграє важливу роль у біблійних подіях. Він відомий як вісник Бога, який приносить важливі новини людству. Саме він повідомив Діву Марію про те, що вона стане Матір'ю Ісуса Христа. Гавриїл з'явився Захарії, батькові Іоанна Хрестителя, і повідомив про народження його сина. Також він з'являвся пророку Даниїлу, щоб пояснити видіння і пророкування.

Прикмети 13 липня

Народні прикмети 13 липня / Фото: Unsplash

Тепло і сухо — осінь буде такою ж.

Йде сильний дощ — буде поганий урожай.

Темні хмари — до зміни погоди.

Що завтра не можна робити

Не можна скупитися, тому що інакше ваша оселя залишиться без добробуту і щастя. Якщо вас просять про допомогу, не слід відмовляти. Категорично заборонено планувати важливі зустрічі, особливо ділові, вони закінчаться невдачею.

Що можна робити завтра

Обов'язково сходіть до церкви і помоліться архангелу Гавриїлу. Також це сприятливий день для прибирання в будинку. Це принесе в життя щастя і талан.

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