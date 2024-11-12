13 листопада — яке церковне свято, що не слід робити, щоб не залишитися без грошей

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 13 листопада, в православному календарі день пам’яті святого святителя Івана Златоустого, архиєпископа Царгородського. Іван народився в місті Антіохії (сучасна Туреччина) в родині християн. Його батько, Феофіл, був високопосадовцем, але помер, коли Іван був ще малим. Мати Івана була благочестивою жінкою, і вона виростила сина в християнському дусі. Іван здобув прекрасну освіту, здобувши глибокі знання в риторики, філософії та класичній літературі, що в свою чергу дозволило йому стати одним із кращих ораторів свого часу. Після завершення навчання Іван служив у Антіохійській церкві, де активно проповідував і навчав людей.

Проте на певному етапі свого життя Іван вирішив віддатися монашому життю. Спочатку він оселився в пустелі, де відзначався строгістю в молитвах і аскезі. Його стійкість у духовних дисциплінах викликала велику повагу, і врешті-решт він повернувся до служіння в церкві.

397 року, після декількох років служіння в Антіохії, Іван був призначений архиєпископом Константинопольським (Царгородським), найвищою церковною посадою в імперії. Цей період його життя був періодом великих викликів. Його обрання стало певною мірою несподіваним, бо він мав репутацію проповідника, який не боявся критикувати навіть самого імператора. Однак його обрання було пов'язане з необхідністю боротьби за чистоту християнського віровчення, оскільки в цей час Царгород страждав від етичних і релігійних проблем.

Іван активно реформував церковне життя, борючись за моральну чистоту духовенства, допомогу бідним і відстоюючи права жінок та дітей. Він виступав за строгість в обрядовості та за покращення духовної освіти священнослужителів.

Златоустий був відомий своєю ораторською майстерністю. Його проповіді були глибокими і практичними, вони націлені на підвищення морального рівня християнського життя. Однією з найбільш значущих його проповідей була «Проповідь про покаяння», в якій він докладно роз'яснив значення покаяння як духовного оновлення. Златоустий також був великим біблійним коментатором. Він написав численні коментарі до Святого Письма, зокрема до послань святого Павла, а також до Євангелій.

Проте його рішучість у проведенні реформ і незадоволення церковною аристократією та імператорським двором призвели до конфліктів з багатьма впливовими людьми. 403 року Івана Златоустого було вигнано з Царгорода під тиском імператриці Євдокії, яка була незадоволена його виступами проти розкошів і марнотратства. Після вигнання Іван був засланий до Кукісії, де пережив численні страждання, в тому числі погані умови життя, і помер 407 року.

Прикмети 13 листопада

Народні прикмети 13 листопада / Фото: Unsplash

На деревах багато інею — рік буде неврожайним.

Зайці вибігають з лісу до холоднечі.

Ясне небо — чекайте на сильні морози.

Що завтра не можна робити

Не можна злословити, навіть подумки, інакше Господь припинить вас слухати. Не слід давати гроші в борг, тому що разом з ними ви віддасте свій фінансовий добробут і надовго залишитесь без грошей.

Що можна робити завтра

Вранці важливо піти до храму і помолитися Івану Златоусту. Зазвичай його просять про захист від хвороб та бідності. Будь-яка подорож, що розпочалася цього дня, буде вдалою.

Читайте також: