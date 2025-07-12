Церковне свято 13 липня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 13 липня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Стефана Савваїта. Святий Стефан був іноком Лаври Сави Освяченого — одного з найсуворіших монастирів у Палестині, де дотримувалися надзвичайно строгого статуту. Звідси й походить його прізвисько Савваїт (тобто той, хто з Лаври Сави).

У монастирі Стефан провадив аскетичне й мовчазне життя, уникаючи мирської слави. Його діяльність була зосереджена на пості, молитві, духовному мовчанні й праці.

Відомості про преподобного Стефана Савваїта містяться у грецьких та слов’янських синаксарях, а також у православних місяцесловах. У давньоруській традиції згадка про нього збереглася завдяки перекладам візантійських житійних текстів.

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Хоча Стефан не залишив по собі творів чи яскравих історичних слідів, його мовчазне й покірне чернецтво є знаком духовної сили й миру, який долає шум світу. У часи надмірної метушні постать Стефана Савваїта нагадує про глибину внутрішньої тиші, де людина зустрічає Бога.

Церковне свято 13 липня — Собор святого архангела Гавриїла

У церковному календарі “собор” означає збірну пам’ять — вшанування не тільки одного святого, а й його небесного воїнства, сподвижників або ангельського чину.

Отже, Собор архангела Гавриїла — це загальне прославлення архангела Гавриїла і всіх ангелів, які служать Божій волі, з особливим акцентом саме на його постать.

Архангел Гавриїл — один із найвеличніших ангелів у християнській традиції, згадуваний як у Старому, так і в Новому Завіті. Його ім’я означає “Сила Божа” або “Бог — моя сила”.

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Свято 13 липня встановлене ще у Візантії, окремо від Соборів архістратига Михаїла, щоб особливо вшанувати Гавриїла — як вісника Божої благодаті.

За церковним переданням, цього дня також святкують освячення одного з храмів на честь архангела Гавриїла в Константинополі, що зміцнило традицію цього свята.

Прикмети 13 липня

Народні прикмети 13 липня / © unsplash.com

Якщо зранку над лісом або полем з’являються білі купчасті хмари — до короткочасної зливи по обіді.

Західний або північно-західний вітер 13 липня віщує зниження температури вже через кілька днів.

Якщо вранці рясна роса — день буде ясним і теплим.

Що завтра не можна робити

Забороняється ледарювати. Цього дня слід бути активним і не дозволяти собі бездіяльність. Також існує повір’я: не варто позичати гроші чи самостійно брати в борг — це може накликати фінансові труднощі на весь рік. А якщо вже маєте заборгованість — краще повернути її саме цього дня, щоб не тягнути за собою грошові проблеми в майбутнє.

Що можна робити завтра

До архангела Гавриїла люди звертаються з проханнями про мир і злагоду в родині, а також про зцілення від тілесних і душевних недуг. Особливо щиро моляться йому жінки, які мріють про дар материнства. У народній традиції Гавриїл шанується як небесний покровитель усіх віруючих: він веде людей дорогою правди й добра, а тих, хто живе в обмані чи зраді, — карає і зупиняє на шляху зла.

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