13 лютого — яке церковне свято, чому це важливий день для очищення дому і душі

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 13 лютого, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Мартиніана. Мартиніан народився в Кесарії Палестинській (сучасний Ізраїль). У 18 років він вирішив присвятити себе Богові й усамітнився в пустелі неподалік від міста. Там він провів близько 25 років, ведучи аскетичне життя в пості та молитві.

Одного разу диявол випробував його через спокусу. Жінка легкої поведінки, за намовою ворога роду людського, вирішила випробувати його стійкість. Вона прикинулася бідною подорожньою, яка потребує допомоги, і попросила притулку на ніч. Мартиніан дозволив їй залишитися, але вночі вона намагалася його спокусити. Усвідомивши небезпеку, святий кинувся в багаття, щоб через біль нагадати собі про вічну кару за гріхи. Обпікши ноги, він витримав спокусу, а жінка, вражена його подвигом, розкаялася, прийняла чернечий постриг і стала подвижницею на ім'я Зоя.

Після цього випадку Мартиніан залишив пустелю і переселився на скелю серед моря, де прожив ще кілька років, уникаючи будь-яких спокус світу. Йому приносив їжу рибалка. Але згодом сильний шторм розбив корабель неподалік від його скелі, і єдина вціліла людина – дівчина – змушена була просити у нього допомоги. Щоб уникнути нової спокуси, Мартиніан пішов з цього місця і вирушив у подорож.

Він дійшов до Афін, де мирно прожив ще кілька років і помер у молитві.

Прикмети 13 лютого

Народні прикмети 13 лютого / Фото: Unsplash

Річки почали "тріщати" — скоро потеплішає.

Хуртовина чи сніг — зима ще триватиме.

Сонячна погода — до ранньої і теплої весни.

Що завтра не можна робити

Цього дня не можна піддаватися спокусам – вважалося, що цього дня нечиста сила особливо активно намагається збити людину зі шляху. День вважався невдалим для серйозних починань, особливо в торгівлі та бізнесі. Наші предки вірили, що цього вечора можуть привидітися "спокуси у вигляді духів", які збивають людину з правильного шляху.

Що можна робити завтра

У цей день люди намагалися позбутися всього зайвого: робили генеральне прибирання, спалювали старі речі, щоб разом із ними пішли хвороби й негаразди. Також читали молитви та замовляння від спокус і поганих думок. У народі казали: "Мартиніан лід рушить, та зиму не відпустить". Вважалося, що після цього дня погода може змінюватися – приходять перші натяки на весну, хоча морози ще можуть повернутися.

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