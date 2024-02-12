13 лютого — яке церковне свято, не займайтесь рукоділлям і не змінюйте зачіску

Яке завтра свято святкують в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 13 лютого, в православному календарі день пам’яті святого Мартініана Кесарійського. Святий Мартініан народився близько 350 року в Кесарії Палестинській і від 18 років поселився в пустелі, де присвятив себе молитві, посту та покаянню. Він мав дар лікувати хворих і виганяти демонів. Одного разу до нього прийшла розпусна жінка Зоя, яка хотіла звабити його своєю красою, але святий зберіг чистоту. Зоя ж розкаялася і пішла до жіночого монастиря в Вифлеємі, де прожила 12 років, поки не померла.
Святий Мартініан потім переселився на безлюдний скелястий острів, де жив просто неба кілька років, харчуючись хлібом і водою, які приносив йому один моряк. Одного разу до острова допливла на уламках корабля жінка Фотина, якій святий допоміг вижити. Він залишив їй хліб і воду і сказав, що через два місяці прийде човен і поверне її на материк.
Святий Мартініан відмовився залишатися на острові з жінкою, вважаючи, що краще потонути, ніж горіти бажаннями. Він кинувся в море і поплив до іншого острова, де жив у печері до своєї смерті. Його мощі були перенесені до Константинополя і поховані з великою пошаною.
Прикмети 13 лютого
- Розкричалися синички — до ранньої і теплої весни.
- Прохолодний і похмурий день — весна прийде ще нескоро і буде холодною.
- На деревах іній — до великої кількості меду влітку.
Що завтра не можна робити
Цього дня наші предки намагалися не займатися рукоділлям, зокрема, не вишивати і не шити, тому що вірили, що це приведе до захворювання очей. А ще не змінювали зачіску, щоб потім не мати проблем із волоссям. Не варто вечір проводити наодинці, тому що будеш самотнім ще довго.
Що можна робити завтра
Цей день називали в давнину світлим. Було прийнято виходити вночі на вулицю, особливо, якщо ясно світили зорі, і кликати до них. Вірили, що небесні світила подарують очам здоров'я.
Читайте також: