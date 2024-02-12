13 лютого — яке церковне свято, не займайтесь рукоділлям і не змінюйте зачіску

Завтра, 13 лютого, в православному календарі день пам’яті святого Мартініана Кесарійського. Святий Мартініан народився близько 350 року в Кесарії Палестинській і від 18 років поселився в пустелі, де присвятив себе молитві, посту та покаянню. Він мав дар лікувати хворих і виганяти демонів. Одного разу до нього прийшла розпусна жінка Зоя, яка хотіла звабити його своєю красою, але святий зберіг чистоту. Зоя ж розкаялася і пішла до жіночого монастиря в Вифлеємі, де прожила 12 років, поки не померла.

Святий Мартініан потім переселився на безлюдний скелястий острів, де жив просто неба кілька років, харчуючись хлібом і водою, які приносив йому один моряк. Одного разу до острова допливла на уламках корабля жінка Фотина, якій святий допоміг вижити. Він залишив їй хліб і воду і сказав, що через два місяці прийде човен і поверне її на материк.

Святий Мартініан відмовився залишатися на острові з жінкою, вважаючи, що краще потонути, ніж горіти бажаннями. Він кинувся в море і поплив до іншого острова, де жив у печері до своєї смерті. Його мощі були перенесені до Константинополя і поховані з великою пошаною.

Прикмети 13 лютого

Народні прикмети 13 лютого / Фото: pixabay.com

Розкричалися синички — до ранньої і теплої весни.

Прохолодний і похмурий день — весна прийде ще нескоро і буде холодною.

На деревах іній — до великої кількості меду влітку.

Що завтра не можна робити

Цього дня наші предки намагалися не займатися рукоділлям, зокрема, не вишивати і не шити, тому що вірили, що це приведе до захворювання очей. А ще не змінювали зачіску, щоб потім не мати проблем із волоссям. Не варто вечір проводити наодинці, тому що будеш самотнім ще довго.

Що можна робити завтра

Цей день називали в давнину світлим. Було прийнято виходити вночі на вулицю, особливо, якщо ясно світили зорі, і кликати до них. Вірили, що небесні світила подарують очам здоров'я.

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