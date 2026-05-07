13 рослин, які допоможуть забути про комарів: що варто посадити біля дому

У теплу пору року комарі стають однією з головних проблем для власників приватних будинків і дач. Їхні укуси викликають свербіж та дискомфорт, а самі комахи можуть переносити різні хвороби. Саме тому багато людей шукають природні способи захистити подвір’я без використання великої кількості хімічних засобів.

Про це повідомило видання martha stewart.

Експерти із садівництва пояснюють, що деякі рослини містять ефірні олії або виділяють сильний аромат, який комарі не переносять. Такі рослини рекомендують висаджувати біля входу до будинку, поруч із місцями для відпочинку, терасами або у контейнерах біля вікон.

Однією з найвідоміших рослин проти комарів є котяча м’ята. Вона містить природні речовини, які діють як репелент. Фахівці зазначають, що ця рослина швидко розростається, має сіро-зелене листя та дрібні білі квіти з фіолетовими вкрапленнями.

Ще однією популярною рослиною вважається цитронела. Саме її аромат використовують у свічках та засобах від комах. Цитронела має сильний цитрусовий запах, який комарі не люблять. Її можна вирощувати як у відкритому ґрунті, так і в горщиках.

До переліку ефективних рослин також увійшла лаванда. Вона добре переносить спеку та посуху, а її аромат не лише приємний для людей, а й допомагає відлякувати комарів. Крім того, фіолетові квіти лаванди приваблюють бджіл та інших запилювачів.

Експерти радять звернути увагу і на м’яту. Її різкий освіжаючий запах діє як природний засіб проти комах. Через здатність швидко поширюватися м’яту рекомендують вирощувати у контейнерах.

Сильний аромат має і базилік. За словами фахівців, листя рослини можна злегка подрібнювати, щоб посилити запах. Також базилік допомагає відлякувати й інших шкідників у саду.

Серед рослин, які часто висаджують для захисту від комах, є й чорнобривці. Особливо ефективними вважають французькі сорти. Вони не потребують складного догляду та можуть квітнути від середини весни до кінця літа.

До списку потрапив і лемонграс. Він містить олію цитронели, а його листя має виражений лимонний аромат. Фахівці зазначають, що рослина не лише допомагає у боротьбі з комарами, а й добре виглядає у декоративних композиціях.

Також експерти радять висаджувати шавлію та розмарин. Обидві рослини мають насичений аромат завдяки ефірним оліям. Розмарин при цьому приваблює запилювачів, але відлякує комарів.

Не люблять комарі й запах рослин родини аліумових — цибулі, часнику, шалоту та цибулі-порею. Фахівці пояснюють, що ці культури легко вирощувати, а їхній різкий запах створює додатковий природний захист.

До природних репелентів також належать ароматні герані та меліса. Меліса має лимонно-м’ятний запах і влітку вкривається білими квітами, які приваблюють бджіл і метеликів.

Завершує список бджолиний бальзам, або дикий бергамот. Попри те, що ця рослина приваблює запилювачів, комарі не переносять її аромат. Рослина належить до родини м’ятних та буває рожевого, білого, червоного і фіолетового кольорів.

