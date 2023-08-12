13 серпня — яке церковне свято, коли цього дня можна йти в ліс по гриби

Завтра, 13 серпня, в православному календарі день пам’яті праведного Євдокима. Праведний Євдоким Каппадокіянин був святим, який жив у IX столітті в часи імператора Феофіла. Він народився в благочестивій християнській родині і змалку вирішив присвятити своє життя Богові. Він дав обітницю целомудрості, і не мав ніяких стосунків з жінками, крім своєї матері, яку він поважав і любив. Він був призначений правителем Харсианської області, де він справедливо і кротко управляв людьми, дбав про бідних і нужденних, і захищав ображених.

Він також таємно здійснював особисті християнські подвиги, які були відомі тільки Богові. В 33 роки він помер, залишивши заповіт поховати його в тих одежах, в яких він помер. Його мощі стали творити чудеса, і багато хворих одужували. Потім перенесли їх до Константинополя, де їх поставили в церкву Пресвятої Богородиці, збудовану його батьками. Праведний Євдоким є одним з особливих заступників і молитовників перед Богом сімейного вогнища.

Прикмети 13 серпня

Народні прикмети 13 серпня / Фото: Pexels

Дме сильний вітер — чекайте на сніжну зиму.

Над лісом помітний туман — йдіть по гриби, можна зібрати великий урожай.

На сонечку душно — чекайте на сильний дощ.

Що завтра не можна робити

Народні повір'я вказують, що цього дня краще не робити великі покупки, тому що речі не служитимуть довго. Також не можна лаятися, лихословити, сваритися. Церква забороняє відмовляти нужденним в допомозі. Не викидайте залишки зі столу.

Що можна робити завтра

Цього дня наші предки готували страви з ріпи. А ще було прийнято працювати на городі і в садку, наводити порядок в домі. 13 серпня вважається сприятливим днем, щоб грати весілля.

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