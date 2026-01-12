Церковне свято 13 січня / © Pixabay

Завтра, 13 січня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Єрмилата і Стратоніка. Святі мученики Єрмилат і Стратонік — давньохристиянські святі, які постраждали за віру в Ісуса Христа на початку IV століття за часів гонінь імператора Лікінія (311‑324 рр.). Їхня історія — це приклад братської любові, відданості Христу та посвяти, яка надихає вірян по сьогодні.

За церковним переданням, Єрмилат і Стратонік були слов’янами за походженням і жили в римському місті Сингідон — сучасному Белграді. Єрмилат був дияконом — служив у християнській громаді, віддано проповідуючи віру в Христа. Стратонік спочатку був тюремним наглядачем, який таємно сповідував християнську віру, але приховував це через свою службу.

За часів релігійних переслідувань імператора Лікінія християн примушували відректися від віри та приносити жертви язичницьким богам.

Єрмилат був арештований як християнин і постав перед судом. Його катували, намагаючись змусити поклонятися ідолам, але він залишився непохитним у своїй вірі. Святий навіть висміював поганських богів, називаючи їх «глухими, німими й сліпими ідолами».

Під час судового процесу він передрік імператору Лікінію, що той сам зазнає страдницької долі за своє служіння язичницьким богам, і ці слова, за традицією, справдилися після поразки Лікінія у боротьбі з імператором Костянтином.

Спочатку святий був кинутий до в’язниці, де три дні молився й просив у Господа сил для терпіння. За переказами саме тоді він почув голос, що обіцяє йому вінець мучеництва. Стратонік, бачачи, як мучать його друга, не витримав і, розплакавшись, виявив свою власну віру. Таким чином він відкрито визнав себе християнином. За це його теж піддали тортурам і ув’язнили поряд з Єрмилом. Обох мучеників піддали тяжким стражданням і врешті вирішили страчувати разом.

Після жорстоких катувань вони були зв’язані у сітку і вкинуті у води річки Дунай, де мирно віддали своє життя за Христа.

Прикмети 13 січня

Народні прикмети 13 січня / © pexels.com

Яка погода на Єрмила — така буде весна: якщо день холодний і сніжний — весна буде пізньою.

Якщо вітер з півночі — зима буде суворою і тривалою.

Снігопад 13 січня — на хороший урожай риби.

Що завтра не можна робити

Цього дня за народними повір’ями існує сувора заборона завдавати шкоди тваринам, особливо котам. Легенда розповідає, що під час ув’язнення великомученика Єрмила його втішала кішка: вона приносила полегшення в стражданнях, оберігала від болю й допомагала витримати тортури. Через це святого в народі шанують як захисника котів, а тим, хто їх образить, пророкують неприємності й горе. Кішка — особливий символ цього дня.

Що можна робити завтра

Цей день радять проводити в колі рідних і близьких, даруючи один одному увагу та тепло. За народними повір’ями, якщо в домі є хвора людина, 13 січня її слід посадити на місце, де зазвичай лежить кішка — це нібито допоможе швидше відновити здоров’я. Також існує повір’я: цього дня потрібно щонайменше сім разів протягом дня допомогти тим, хто потребує підтримки — кажуть, що за такі добрі вчинки Бог пробачить сім гріхів.