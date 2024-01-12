13 січня — яке церковне свято, чому в жодному разі не варто ображати кішку

Яке завтра свято святкують в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 13 січня, в православному календарі день пам’яті Єрмила і Стратоніка Сінгідонських. Єрмил і Стратонік Сінгідонські були християнськими мучениками, які постраждали за свою віру в 3-4 століттях від рук римського царя Лікінія. Єрмил був дияконом у місті Сингідоні, сучасний Белград, і проповідував Боже Слово. Стратонік був наглядачем темниці, куди кинули Єрмилу, і таємно сповідував християнство. Вони були друзями і підтримували один одного в утисках. Їх довго й жорстоко мучили, але вони не зрадили свою віру і були забиті до смерті. Їхні тіла були кинуті у вогонь, але не згоріли і були поховані християнами.
Прикмети 13 січня
- Кішка катається по підлозі — чекайте на відлигу.
- Собака скрутився і спить на снігу — буде холод.
- Шумить ліс — до тепла.
Що завтра не можна робити
Цього дня наші предки намагалися в жодному разі не ображати кішку, адже вірили, що це принесе невдачу та біди, які будуть супроводжувати людину протягом всього року. Також не можна двом дівчатам задивлятися разом у дзеркало, тому що можна "помінятися долями".
Що можна робити завтра
Протягом всього дня люди ретельно стежили за поведінкою кішок. Вірили, що вони можуть спрогнозувати майбутню погоду і взагалі вказати на те, що станеться. Ненадовго кішок відправляли спати до дитячої постелі, тому що наші предки вважали, що після цього дитина буде менше хворіти.
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