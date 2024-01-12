13 січня — яке церковне свято, чому в жодному разі не варто ображати кішку

Завтра, 13 січня, в православному календарі день пам’яті Єрмила і Стратоніка Сінгідонських. Єрмил і Стратонік Сінгідонські були християнськими мучениками, які постраждали за свою віру в 3-4 століттях від рук римського царя Лікінія. Єрмил був дияконом у місті Сингідоні, сучасний Белград, і проповідував Боже Слово. Стратонік був наглядачем темниці, куди кинули Єрмилу, і таємно сповідував християнство. Вони були друзями і підтримували один одного в утисках. Їх довго й жорстоко мучили, але вони не зрадили свою віру і були забиті до смерті. Їхні тіла були кинуті у вогонь, але не згоріли і були поховані християнами.

Прикмети 13 січня

Народні прикмети 13 січня / Фото: Pexels

Кішка катається по підлозі — чекайте на відлигу.

Собака скрутився і спить на снігу — буде холод.

Шумить ліс — до тепла.

Що завтра не можна робити

Цього дня наші предки намагалися в жодному разі не ображати кішку, адже вірили, що це принесе невдачу та біди, які будуть супроводжувати людину протягом всього року. Також не можна двом дівчатам задивлятися разом у дзеркало, тому що можна "помінятися долями".

Що можна робити завтра

Протягом всього дня люди ретельно стежили за поведінкою кішок. Вірили, що вони можуть спрогнозувати майбутню погоду і взагалі вказати на те, що станеться. Ненадовго кішок відправляли спати до дитячої постелі, тому що наші предки вважали, що після цього дитина буде менше хворіти.

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