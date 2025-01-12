13 січня — яке церковне свято, що зробити цього дня, щоб Бог пробачив сім гріхів

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 13 січня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Єрмила і Стратоніка. Вони були християнськими святими, які постраждали за свою віру в III столітті в часи правління римського імператора Діоклетіана, коли розпочалися жорстокі переслідування християн.

Згідно з церковними переказами, святі Єрмил і Стратонік були священниками, які служили в місті Ліон (сучасна Франція). Вони були заарештовані за відмову поклонятися язичницьким богам і визнання християнської віри. Обидва святі, маючи великий духовний досвід і віру, не піддалися погрозам і катуванням.

Під час свого ув'язнення вони проходили через численні страждання, включаючи побиття, жар у вогнищі і інші тортури, але залишалися непохитними у своїй вірі. В кінці концтабору вони були обезголовлені.

Прикмети 13 січня

Народні прикмети 13 січня / Фото: pixabay.com

На деревах багато інею — чекайте на великий урожай зерна і меду.

Тепла погода вказує, що літо теж буде теплим.

Кіт катається по підлозі — буде відлига.

Що завтра не можна робити

Цього дня в жодному разі не можна ображати тварин, особливо котів. Існує повір'я, що до великомученика Єрмили до в'язниці прийшла кішка, яка врятувала його від болю після тортур. Тому святого вважають покровителем цих домашніх тварин.

Що можна робити завтра

Цей день важливо провести з рідними і близькими, а ще, якщо дати милостиню сім разів, то Бог пробачить сім гріхів.

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