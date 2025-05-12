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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
2 хв

13 травня — яке церковне свято, чому цього дня забороняється позичати гроші

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 13 травня

Церковне свято 13 травня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 13 травня, в православному календарі день пам’яті святої мучениці Глікерії. У середині II століття, коли язичництво ще тримало в кайданах розум і серце Римської імперії, на теренах древньої Фракії (теперішня Болгарія) розцвіла світла душа — Глікерія, дочка римського правителя. Попри своє високе походження, вона обрала шлях не слави світської, а вірності Христові.

Після смерті батька дівчина оселилася в місті Герсонес, де відкрито сповідувала християнську віру. У часи, коли імператор Антонін Пій запровадив повсюдне поклоніння Зевсові, кожен громадянин мав принести жертву богам. Але Глікерія, одягнена не в шати страху, а в плащ істинної віри, без остраху відмовилася коритися бездушним ідолам.

На очах натовпу вона перехрестила себе, виголосила ім’я Ісуса Христа й благала Бога явити свою силу. Тоді сталося диво: статуя Зевса впала й розсипалась на друзки. Розлючена влада сприйняла це як виклик.

Невинну дівчину катували безжально — били залізними батогами, замикали в темницю, сподіваючись зламати дух. Але вночі її відвідав ангел і зцілив рани. Коли її намагалися спалити — вогонь не торкнувся тіла. А коли випустили левицю, аби вона роздерла Глікерію на арені — звір лише лагідно лизнув її ноги й ліг біля неї, немов стражник біля святої.

Нарешті, бачачи, що ні муки, ні звірі, ні страх не можуть здолати її віри, суд виніс останній вирок — усікання мечем. Так, спокійно й із молитвою на устах, Глікерія відійшла до Того, заради Кого жила.

Прикмети 13 травня

Народні прикмети 13 травня / © unsplash.com

Народні прикмети 13 травня / © unsplash.com

  • Якщо цього дня з’являються перші комарі — літо буде теплим і вологим.

  • Сонячна й ясна погода на Глікерії — до врожайного літа.

  • Роса вранці — на ясну погоду.

Що завтра не можна робити

13 травня вважається особливим днем, коли слід тримати серце в спокої та язик за зубами. Усе сказане з гнівом або злістю може обернутися бідою — тому не можна сваритися, кричати чи проклинати, щоб ненароком не накликати лихо ні на себе, ні на інших.

За повір’ями, не варто нічого позичати — ані грошей, ані речей, бо з тим, що віддаси, можеш ненароком втратити власний добробут і душевну рівновагу. А ще остерігайся проливати сльози без вагомої причини — кажуть, хто плаче цього дня, той ризикує плакати цілий рік.

Що можна робити завтра

У цей день наші предки вважали за необхідне очистити житло — не лише від бруду, а й від усього зайвого, що накопичилося без потреби. Такий порядок символізував оновлення життя та внутрішню рівновагу. Також саме 13 травня в народі вважали сприятливим для збирання цілющих трав, адже цього дня природа нібито відкривала свої найсильніші лікарські властивості.

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Дата публікації
Кількість переглядів
133
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