Завтра, 13 травня, в православному календарі день пам’яті святої мучениці Глікерії. Свята Глікерія жила у II столітті. За переказами, вона походила зі знатної та заможної родини. Її батько обіймав високу посаду в Римській імперії, а сама дівчина була вихована в достатку та пошані. Попри це, земні привілеї не стали для неї головними цінностями.

З юних літ Глікерія прийняла християнську віру й усім серцем полюбила Господа. Вона прагнула духовної чистоти, молитви та служіння Богові, відмовляючись від спокус світського життя.

У той час християни зазнавали переслідувань. Влада вимагала приносити жертви язичницьким богам, а відмова часто означала ув’язнення, катування або смерть.

Коли в місті Траянополі відбувалося урочисте язичницьке святкування, Глікерія відкрито заявила, що є християнкою. Вона сміливо з’явилася перед правителем і відмовилася поклонитися ідолам. За переданням, свята накреслила на чолі знак хреста й почала молитися істинному Богові.

Її мужність вразила присутніх, адже молода дівчина без страху виступила проти влади та загального натовпу.

За церковним переказом, після молитви святої Глікерії язичницький ідол упав і розбився. Це викликало гнів правителя та жерців. Глікерію негайно схопили й піддали жорстоким тортурам.

Однак навіть у стражданнях вона залишалася спокійною та непохитною. Її приклад надихав інших людей замислитися над силою християнської віри.

Святу мученицю піддавали різним катуванням, намагаючись змусити зректися Христа. Проте вона не погодилася принести жертву ідолам. Її віра виявилася сильнішою за страх смерті.

Зрештою Глікерія прийняла мученицьку смерть, залишившись вірною Господу до останнього подиху. Так вона здобула вінець святості та безсмертну славу серед християн.

Прикмети 13 травня

Дощ 13 травня віщує вологе літо й добрий урожай жита.

Якщо зранку густий туман — на потепління та ясні дні.

Сильний вітер цього дня — до мінливої погоди найближчими днями.

Що завтра не можна робити

Народні повір’я застерігали цього дня нічого не позичати, адже разом із річчю можна віддати власний добробут. Не радили й плакати, бо сльози нібито могли принести смуток на весь рік. Існувала також заборона вбивати комарів до літнього сонцестояння: казали, що замість одного з’явиться ще ціла сила-силенна.

Що можна робити завтра

За давніми звичаями, цього дня особливу увагу приділяли ладові в оселі: вважалося, що потрібно навести чистоту, винести все зайве й позбутися непотребу. Також дата вважалася вдалою для того, щоб залишити шкідливі звички та розпочати зміни на краще. Окрім цього, 13 травня традиційно збирали цілющі трави, які, за віруваннями, мали особливу силу.

