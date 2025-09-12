Церковне свято 13 вересня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 13 вересня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Корнилія. Корнилій був сотником Італійського полку, розміщеного в Кесарії Палестинській. Хоча він був язичником, його життя відзначалося благочестям та богобоязливістю. Разом із усією родиною він жив за прикладом християн, хоча ще не прийняв хрещення.

Одного разу, під час моління на даху будинку в Іоппії, апостолу Петру з’явилося видіння, яке спочатку залишалося незрозумілим. Тим часом Корнилію з’явився ангел, який наказав послати за Петром. Коли до апостола прийшли посланці Корнилія, він зрозумів, що Бог безсторонній і що кожен, хто боїться Його і чинить правду, приємний Йому (Діян. 10, 34-35). Петро сповістив Корнилію та його дому про Христа Воскреслого, і Дух Святий зійшов на них, знаменуючи покликання язичників. Слухняний дії Святого Духа, Петро не наважився перешкодити їхньому хрещенню, на подив християн з іудеїв. Відтоді Корнилій приєднався до апостолів.

Після хрещення Корнилій активно проповідував християнство серед язичників. Його діяльність сприяла наверненню багатьох до віри. Згідно з житієм святого, він жив у Кесарії Палестинській, де активно працював над поширенням християнства.

Корнилій помер у поважному віці і був похований біля поганського храму, який він зруйнував. Він є покровителем солдатів, доброчинців, благодійників і навернутих з язичництва.

Прикмети 13 вересня

Червоний місяць — очікується сильний вітер.

Птахи летять поодинці, а не клином — наступного року буде бідний урожай.

Сороки риються в землі — до сильного бруду.

Що завтра не можна робити

Народна мудрість цього дня радить утриматися від прибирання та відкладати всі важливі справи на другу половину дня, щоб уникнути неприємностей і втрати удачі.

Що можна робити завтра

13 вересня настає час викопувати середньостиглу моркву, буряк та пізню картоплю. За старовинним повір’ям, якщо в день святого Корнилія проявити щедрість і допомогти тим, хто потребує, багатство потягнеться в дім саме до вас. Неважливо, яким способом надавати допомогу — головне, щоб вона була щирою.