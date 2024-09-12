13 вересня — яке церковне свято, не робіть одну річ, щоб не накликати на себе нещастя в коханні

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 13 вересня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Корнилія.

Корнилій був римським сотником, що служив у Кесарії Палестинській. Як римський офіцер він був язичником, але згодом виявив цікавість до юдейської віри. Корнилій, згідно з книгою Діянь Апостолів у Новому Завіті, був праведною і благочестивою людиною, яка молилася і давала милостиню. Під час молитви він побачив видіння ангела, який сказав йому надіслати людей до Петру, що перебував у Йоппі (сучасний Яффо).

У той час, як Корнилій посилав своїх слуг за Петром, апостол Петро також мав видіння, яке підготувало його до прийняття язичників. Петро, дотримуючись вказівок Божих, пішов до Корнилія. Коли Петро прибув до Корнилія і почув його свідчення, він проповідував йому про Ісуса Христа. Після цього Корнилій і всі його домівники були охрещені Святим Духом.

Корнилій став першим язичником, якого охрестили без попереднього дотримання єврейського закону, що стало важливим кроком у поширенні християнства серед неєврейських народів. Це подія, яка значно вплинула на розвиток ранньої церкви і визначила її відкритість для всіх народів.

Прикмети 13 вересня

Народні прикмети 13 вересня / Фото: Unsplash

Південний вітер став західним — до дощів.

Червоний місяць — буде вітряно.

Кури починають линяти з голови — до морозної зими.

Що завтра не можна робити

Цього дня не можна спати на двох подушках, тому що інакше вищі сили заберуть у вас щастя в коханні і роботі. Не слід годувати кохану людину стравами з гострої редьки — це до розставання. Заборонено грати весілля — пара буде нещасливою.

Що можна робити завтра

Цього дня селяни прибирали з городу коренеплоди, зокрема, моркву, редьку, буряк. Вважалося, що від цього часу корінь в землі вже не росте, а лише марніє.

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