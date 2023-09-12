13 вересня — яке церковне свято, що не можна робити, щоб не накликати на себе біду

Завтра, 13 вересня, в православному календарі день пам’яті святого Корнилія. Святий Корнилій був римським сотником, який жив у І столітті. Він був першим язичником, який прийняв християнство після того, як йому з’явився ангел і сказав, що Бог вподобав його молитви і милостині. Ангел також наказав йому запросити апостола Петра, щоб той научив його слова Божого. Петро прийшов до дому Корнілія в Кесарії і проповідав йому про Ісуса Христа. Під час проповіді Святий Дух зійшов на Корнілія і всіх, хто був з ним. Петро тоді христив їх у ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Таким чином, Корнілій став першим язичником, який прийняв віру в Христа.

Пізніше Корнілій став єпископом Скеврополю (сучасний Скевра в Греції) і звіщав Євангеліє серед місцевих жителів. Він також допомагав апостолу Павлу у його місіонерській діяльності. За легендою, коли Корнілія привели до язичницького храму з вимогою принести жертву ідолам, то останні розсипались разом з храмом в наслідок молитви святого. Реакція на це язичницького правителя була стандартною – святого Корнілія повинні були стратити наступного дня. Але Бог захистив свого слугу і дозволив йому померти природною смертю у глибокій старості.

Прикмети 13 вересня

Народні прикмети 13 вересня / Фото: Pexels

Кури почали линяти з голови — чекайте на морозну зиму.

До 13 вересня дув східний вітер, а цього дня змінився на західний — він принесе дощі.

Грачі вже полетіли у вирій — зовсім скоро сильно похолодає.

Що завтра не можна робити

Здавна цього дня заборонялося свататися, грати весілля чи вінчатися. Вірили, що в такому разі пара буде нещасливою разом. Також наші предки намагалися 13 вересня не веселитися, щоб потім не плакати. В жодному разі не заглядайтеся на своє відображення в дзеркалах. Здавна існувало повір'я, що злі духи можуть через відображення людини потрапити в її душу. Не варто годувати кохану людину стравами з редьки, ця прикмета вказує на серйозну сварку.

Що можна робити завтра

Цього дня селяни намагалися зібрати весь урожай з городу та поля. Якщо цього не зробити, вірили, що можна накликати на себе біду. Також цей день вважався сприятливим для роботи в садку, вважалося, що догляд за квітами принесе талан.

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