13 жовтня — яке церковне свято, чому не варто ворожити перед дзеркалом та займатися прибиранням

Завтра, 13 жовтня, в православному календарі день пам’яті мучеників Коропа, Папіла, Агафодора і Агафоніки. Мученики Короп, Папіл, Агафодор і Агафоніка були християнами, які жили в III столітті в Азії Малій. Вони пострадали за свою віру під час гоніння на христиан імператора Декія. Короп був єпископом Фіатирським, Папіл — дияконом, Агафодор і Агафоніка - братом і сестрою Папіла. Вони відмовилися приносити жертви язичним богам і засвідчили свою любов до Ісуса Христа. За це їх покарали жорстокими муками і забили до смерті. Їхнє святе тіло було поховане в місті Сардах, де вони і пролили свою кров за Христа. Мученики Короп, Папіл, Агафодор і Агафоніка є прикладом мужності, вірності і самопожертви для всіх христиан.

Церковне свято 13 жовтня — день пам'яті преподобного Микити Сповідника

Преподобний Микита Сповідник був великим захисником православної віри від іконоборчого руху, який спалахнув у VIII столітті. Він народився у Кесарії Віфінській (зараз це територія Туреччини) і змалку присвятив себе служінню Богу. Спочатку він був ченцем у Мидикійському монастирі, а потім став ігуменом цієї обителі. Він був високоосвіченим і мудрим чоловіком, який писав богословські твори і проповідував народові. Він також був добрим пастиром і засновником багатьох монастирів.

Коли імператор Лев III Ісавр почав гоніння за християнами, що шанували святі образи, преподобний Микита не злякався його заборон і продовжував захищати правду. Він надсилав листи до імператора, в яких доводив неправильність його дій і закликав його до покаяння. Він також писав до інших священиків і мирян, заохочуючи їх стояти за свою віру. За це він був арештований і вигнаний у пустелю, де витерпів багато страждань. Але він не зрадив свого покликання і продовжував молитися Богу і писати святі твори.

Прикмети 13 жовтня

Народні прикмети 13 жовтня / Фото: Pexels

Хмари червоного кольору — чекайте на дощ.

Білий іній на деревах — скоро почнеться дощ.

В лісі знову з'явилися гриби — раннього снігу не буде.

Що завтра не можна робити

Наші предки вважали, що цього дня не можна ворожити перед дзеркалом. Вірили, що тоді можна призвати нечисту силу, яка може вийти в наш світ і нашкодити людям. Також було заборонено прибирати, мити підлогу. Вважалося, що можна вимести все добро, яке на вас чекає. Крім цього, намагалися 13 жовтня не влаштовувати весілля — вважалося, що такий шлюб не принесе щастя.

Що можна робити завтра

В народі в цей день було прийнято йти в лазню, щоб очистити тіло. Також перед всім дорогоцінностями, які були у сім'ї, прийнято читати 13 жовтня молитви, щоб вони збереглися та примножилися.

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