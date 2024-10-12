13 жовтня — яке церковне свято, не робіть одну річ, якщо не хочете проблем зі здоров'ям

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 13 жовтня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Карпа, Папіли та Агатоніки.
Карп — за переказами, був єпископом у Смирні (сучасний Ізмір, Туреччина). Він активно проповідував християнство, за що був заарештований і підданий катуванням. Вважається, що його мученицька смерть відбулася близько III-IV століття.
Папіла — згідно з деякими джерелами, він був дияконом або священиком, який супроводжував Карпа у його місії. Його також заарештували і змусили відректися від віри, але він залишився вірним Христу.
Агатоніка — вважається, що вона була дружиною Карпа або просто благочестивою жінкою, яка також страждала за свою віру. Відомо, що вона допомагала іншим християнам і підтримувала їх у важкі часи.
Прикмети 13 жовтня
- Товста шкірка на цибулі — до суворої зими.
- Швидко пливуть хмари — буде проливний дощ.
- Вранці кричать півні до теплої погоди.
Що завтра не можна робити
Не можна відкривати вікна в будинку, тому що сильно захворієте і отримаєте серйозні проблеми зі здоров'ям. Не слід нічого купувати — річ не прослужить довго.
Що можна робити завтра
Це сприятливий день, щоб відпустити всі негаразди, образи і пробачити тих, хто вам міг насолити. Можна провести вдома генеральне прибирання, щоб очистити будинок від негативу.
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