13 жовтня — яке церковне свято, не робіть одну річ, якщо не хочете проблем зі здоров'ям

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 13 жовтня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Карпа, Папіли та Агатоніки.

Карп — за переказами, був єпископом у Смирні (сучасний Ізмір, Туреччина). Він активно проповідував християнство, за що був заарештований і підданий катуванням. Вважається, що його мученицька смерть відбулася близько III-IV століття.

Папіла — згідно з деякими джерелами, він був дияконом або священиком, який супроводжував Карпа у його місії. Його також заарештували і змусили відректися від віри, але він залишився вірним Христу.

Агатоніка — вважається, що вона була дружиною Карпа або просто благочестивою жінкою, яка також страждала за свою віру. Відомо, що вона допомагала іншим християнам і підтримувала їх у важкі часи.

Прикмети 13 жовтня

Народні прикмети 13 жовтня / Фото: Unsplash

Товста шкірка на цибулі — до суворої зими.

Швидко пливуть хмари — буде проливний дощ.

Вранці кричать півні до теплої погоди.

Що завтра не можна робити

Не можна відкривати вікна в будинку, тому що сильно захворієте і отримаєте серйозні проблеми зі здоров'ям. Не слід нічого купувати — річ не прослужить довго.

Що можна робити завтра

Це сприятливий день, щоб відпустити всі негаразди, образи і пробачити тих, хто вам міг насолити. Можна провести вдома генеральне прибирання, щоб очистити будинок від негативу.

Читайте також: