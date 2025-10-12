Церковне свято 13 жовтня / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Завтра, 13 жовтня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Карпа, Папіли і Агатоніки. Християнські мученики ІІ–ІІІ століття, які постраждали за віру в період жорстоких переслідувань християн.

За переказами, Карп був єпископом у Смирні (сучасна Туреччина). Він ревно проповідував християнську віру і наставляв громаду у вірі, долаючи погрози язичницької влади. Карп був підданий тортурам і страчений за наказом римських правителів. Його мучеництво стало прикладом терпіння і відданості Христу.

Ймовірно, Папіла був родом із Смирни або прилеглих міст. Папіла не зрікся віри, хоча йому пропонували відмовитися від Христа. За переказами, Папіла зазнав тортур і була страчений разом із Карпом і Агатонікою.

Реклама

Агатоніка, за переказами, була юною дівчиною, відданою Христу. Вона також була піддана тортурам, аби змусити відректися від віри, але залишилася непохитною. Страта Агатоніки відбулася через обезголовлення. Її подвиг став символом чистоти, самопожертви та непохитності віри.

Прикмети 13 жовтня

Народні прикмети 13 жовтня / © unsplash.com

Вітер південний — буде тепла осінь.

Туман вранці — до ясного дня, але на холодну ніч.

Ясне небо на цей день — до гарного врожаю зернових наступного року.

Що завтра не можна робити

Не можна залишати без підтримки тих, хто простягає руку у потребі. Народні прикмети радять цього дня уникати тяжкої домашньої роботи, оберігаючи себе від перевтоми.

Що можна робити завтра

За народними віруваннями, цього дня слід ретельно помитися — вважається, що це здатне очистити тіло і дух, проганяючи всі хвороби та недуги.