Завтра, 14 березня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Венедикта. Преподобний Венедикт народився близько 480 року в італійській Нурсії, в благочестивій і заможній родині. У підлітковому віці його відправили вчитися до Рима, але юнак був глибоко вражений моральною розхитаністю довкілля й вирішив присвятити своє життя Господу.

Прагнучи цілковитої відданості Богу, Венедикт оселився спочатку при церкві святого апостола Петра в місті Еффелі, а згодом пішов у гори, де жив у печері як пустинець. У цей період він проводив час у молитві, пості та роздумі, віддалившись від мирських турбот.

Саме під час цієї самотньої молитви в печері пустелі Венедикт набув духовної глибини, яка стала основою його майбутнього служіння як наставника інших ченців.

Хоча він спочатку жив усамітнено, його святість і духовний авторитет привернули до нього учнів. За його наставництвом було створено кілька монастирів у районі Субіако, де він став духовним отцем для інших ченців.

Близько 530 року Венедикт разом зі своїми учнями перейшов на пагорб Монте-Кассіно (півдороги між Римом і Неаполем), де заснував головний монастир. Саме тут він завершив написання свого духовного Закону для чернечого життя — «Правила Святого Венедикта» (Regula Benedicti), який пізніше став основою монастирського устрою на Заході.

Правило Венедикта — це не просто набір приписів, а глибокий духовний настановник для чернецтва, що поєднує молитву, працю і послух. У ньому визначено, як чернече життя повинне бути організоване: від прийняття нових ченців до щоденного розпорядку, що включає молитву, працю і читання духовної літератури. Це правило підкреслює важливість модерації, смирення і служіння ближнім, а також забезпечення миру й порядку у спільноті.

Прикмети 14 березня

Якщо вітер теплий — буде гарне літо.

Дощ цього дня пророкує тепле і вологе літо.

Сніг або завірюха — до пізньої весни.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями цього дня небажано займатися справами з гострими предметами: не коліть дрова, не точіть ножі, уникайте роботи з будь-якими ріжучо-колючими предметами. Вважається, що це допоможе уникнути неприємностей та сварок у родині.

Що можна робити завтра

У православ’ї 14 березня вшановують святого Венедикта. До нього звертаються з молитвами про сімейний добробут, зцілення від хвороб та духовну підтримку. Це день для молитви, душевної концентрації та добрих справ.