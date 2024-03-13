14 березня — яке церковне свято, чому у Венедиктів день активно займалися доглядом за худобою

Завтра, 14 березня, в православному календарі день пам’яті преподобного Венедикта Нурсійського. Венедикт із Нурсії був видатним святим і реформатором західного чернецтва. Давньоримський монах, народжений між 480 та 490 роками в місті Нурсія (сучасна Італія), він став засновником ордену бенедиктинців.

Венедикт народився в християнській родині і віддавав своє життя молитві та духовному зростанню. Він жив на самоті, в горах північно-східно від Рима, де його відвідував лише один монах. Венедикт провів багато років у самотності, відданий молитві та аскетичному життю. Його духовний батько, чернець Роман, та пастухи були єдиними, хто знали його місцеперебування.

За своє життя Венедикт організував дванадцять монастирів, кожен із яких населявся дванадцятьма ченцями. Він був прикладом суворого дотримання чернечих правил та духовним вчителем для багатьох. Венедикт відзначався дивами, а також зазнав багатьох випробувань. Йому являвся біс у вигляді дрозда, та він зміг перемогти тілесну спокусу, кидаючись в кропиву.

Прикмети 14 березня

Народні прикмети 14 березня / Фото: Pexels

Морозна погода — чекайте на похолодання.

Сильний туман — літо буде дощовим.

Дощить — влітку очікуйте засуху.

Що завтра не можна робити

Категорично заборонялося цього дня ображати домашніх тварин, особливо худобу. Також не можна задивлятися у дзеркало, адже це витягне з людини всю життєву енергію.

Що можна робити завтра

Венедиктів день вважали часом, коли потрібно доглядати за худобою, адже саме в цей період у тварин починається линяння, корови вагітніють. Селяни займалися прибиранням в оселі, особливо важливо було змінити постіль, адже вірили, що це допоможе вберегти здоров'я.

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