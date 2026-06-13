Церковне свято 14 червня / © unsplash.com

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Завтра, 14 червня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Єлисея. Єлисей походив із заможної родини, але його життя кардинально змінилося в момент покликання. Пророк Ілля, виконуючи Божу волю, знайшов Єлисея під час його праці в полі — він орав землю. Ілля поклав на нього свою пророчу милоть як знак передання служіння. Відтоді Єлисей залишив усе й пішов за своїм учителем, прийнявши шлях пророчого служіння.

Перед тим як Ілля був узятий на небо, Єлисей просив подвійної частки його духу — прохання, яке символізувало прагнення до ще більшої духовної відповідальності та сили для служіння народові.

Після вознесіння Іллі Єлисей став провідним пророком Ізраїлю. Його служіння тривало приблизно п’ятдесят років і було позначене численними чудесами, які свідчили про Божу дію у світі.

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Серед найвідоміших:

очищення вод Єрихону, що стали непридатними для життя;

помноження олії вдови, завдяки чому вона змогла врятувати свою родину від боргів;

воскресіння сина сунемітянки;

зцілення сирійського воєначальника Неємана від прокази;

чудесне нагодування великої кількості людей невеликою кількістю їжі.

Ці події підкреслюють не лише силу пророка, а й глибоку Божу милість до простих людей.

Єлисей у біблійній традиції постає як пророк милосердя, зцілення та надії. На відміну від Іллі, який часто виступав як пророк суду, Єлисей більше виявляє Божу турботу, допомогу та відновлення життя.

Його постать символізує перехід від суворого викриття гріха до дії Божої любові, що зцілює і відновлює.

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Єлисей продовжував служіння до глибокої старості. Навіть після його смерті, згідно з біблійною оповіддю, відбулося диво: мертвий чоловік, доторкнувшись до його кісток, ожив. Це стало знаком того, що Божа сила не обмежується навіть смертю пророка.

Церковне свято 14 червня — Неділя Всіх Святих Українського Народу

Неділя Всіх Святих Українського Народу — особливий день у церковному календарі, присвячений вшануванню всіх українських святих, які прославили Бога своїм життям, подвигами віри, мучеництвом і праведністю. Це свято є частиною ширшої традиції Неділя Всіх Святих, але має національний духовний акцент.

Ідея окремого вшанування всіх святих української землі сформувалася у XX столітті, коли постала потреба духовно осмислити історію України як країни, що має власну святу традицію. До сонму українських святих належать як давні подвижники Київської Русі, так і новомученики та сповідники пізніших епох.

Це свято підкреслює, що святість не є лише частиною минулого — вона продовжується в історії народу через конкретних людей, які жили вірою, любов’ю та жертовністю.

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У Неділю Всіх Святих Українського Народу Церква згадує:

рівноапостольних і князів, зокрема Володимира Великого та Ольгу;

преподобних Києво-Печерської лаври;

священномучеників і мучеників різних історичних періодів;

новомучеників ХХ століття, які постраждали за віру;

праведників і сповідників, відомих і невідомих світу, але відомих Богові.

Це вшанування підкреслює духовну єдність поколінь українського народу.

У цей день у храмах звершується урочиста Божественна літургія, під час якої звучать молитви до всіх святих української землі. Особливе місце займає прохання про заступництво святих за Україну, її народ і майбутнє.

Віряни моляться за мир, духовне зміцнення, зцілення ран історії та єдність народу.

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Прикмети 14 червня

Народні прикмети 14 червня / © pexels.com

Якщо 14 червня ясна й тепла погода — літо буде врожайним і без різких похолодань.

Дощ цього дня вважали доброю ознакою: «дощ на Єлисея — на багатий хліб».

Якщо вітер різко змінює напрямок — чекай нестабільного літа з перепадами погоди.

Що завтра не можна робити

У день Єлисея не варто вживати алкоголь і переїдати, адже це вважалося небезпечним для здоров’я та внутрішньої рівноваги. Серед заборон також згадувалися квіти жовтцю — їх не можна зривати цього дня, бо за повір’ям це могло накликати втрату роботи або фінансові труднощі.

Що можна робити завтра

Якщо цього дня придбати нову річ, освятити її в церкві, а потім носити три дні поспіль, вона нібито набуває сили оберега. Такий предмет радили вдягати лише у важливі моменти — коли потрібна удача, підтримка або захист від негараздів. Хрещення дитини в день Єлисея приносить їй особливу долю — життя під знаком щастя, Божого захисту та доброї долі.

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