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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
2 хв

14 червня — яке церковне свято, чому в християнській традиції це чудотворний день

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 14 червня

Церковне свято 14 червня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 14 червня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Єлисея. Він був одним з найвідоміших пророків Старого Завіту, послідовником пророка Іллі. Народився в долині Йордану в сім’ї заможного хлібороба, жив в IX столітті до Різдва Христового, коли царювали ізраїльські царі Ахава, Охозія та Йорама.

Якось, коли Єлисей орав на своєму полі, недалеко проходив пророк Ілля. Він виконував волю Божу і прийшов передати Єлисею про його покликання. Ілля поклав перед ним свій плащ, як символ духовної влади. Єлисей залишив дім і пішов за пророком.

Декілька років він був учнем Іллі, поки той не помер. Тоді Єлисей став пророкувати і здійснювати різноманітні чудеса. Прожив він до глибокої старості і помер природною смертю.

Прикмети 14 червня

Народні прикмети 14 червня / © unsplash.com

Народні прикмети 14 червня / © unsplash.com

  • Вранці сильна роса на траві — днина буде ясною.

  • Головно квакають жаби до дощу.

  • Низько літають ластівки — чекайте на негоду.

Що завтра не можна робити

За народними уявленнями, 14 червня категорично не можна лінуватися — бездіяльність нібито притягує хвороби, зневіру й душевну порожнечу. Також вважається великим гріхом відмовити комусь у допомозі чи милостині — це накликає негаразди і позбавляє Божої ласки.

Що можна робити завтра

Пророк Єлисей був наділений надзвичайною силою творити дива, тому день його вшанування теж сприймається як чудотворний, сповнений благодаті. Віряни звертаються до святого з молитвами за зцілення рідних і дітей, а також шукають у нього захисту ті, хто зазнав несправедливості чи образи. У народі вірять: до Єлисея можна звертатися з будь-яким проханням — і воно неодмінно здійсниться, причому дуже скоро.

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Дата публікації
Кількість переглядів
105
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