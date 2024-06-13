14 червня — яке церковне свято, чому обов'язково потрібно придбати нову річ і освятити її в храмі

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 14 червня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Єлисея. Він був біблійним пророком і чудотворцем з гори Кармель в Ізраїлі. А ще був спадкоємцем пророка Іллі та відомий своїми дивами та великими вчинками.

Єлисей народився у місті Авел-Мехола, що знаходилося біля Іордану. Його батько, Сафат, був багатим пахарем. Ще до його народження сталося декілька чудес, включаючи рев золотого тельця в далекому місті Силом, який вказував на народження великого пророка.

Ілля помазав Єлисея святою оливою, передаючи йому дух Божий. Єлисей виконав багато чудес, включаючи воскресіння сина шунамитянки та зцілення Неємана. Він також прокляв хлопчиків, які висміювали його, і дві ведмедиці розірвали їх.

Єлисей бачив, як Ілля здійнявся на небо у вогняній колісниці. Після цього Єлисей отримав подвійну частку духа Іллі. Він продовжував служити Богу та вчиняти чудеса до своєї смерті.

Церковне свято 14 червня — день пам'яті святого Методія, патріарха Царгородського

Народився на Сицилії. З юності прийняв монашеске життя і відзначився в багатьох доброчесних вчинках. Пізніше став патріархом Царгороду.

Святий Методій завжди боровся проти іконоборної єресі, яка в той час поширилася. Він відстоював правовірність і вчиняв чудеса, доводячи свою віру.

Злочестивий цар Михаїл Травлій мучив Методія за його віру. Після смерті Михаїла, Методій був звільнений і продовжив свою службу.

Прикмети 14 червня

Народні прикмети 14 червня / Фото: Unsplash

Риба грає в водоймі — вночі буде гроза.

Багато мошок літає до великого урожаю грибів.

Чайки сідають на воду, але не купаються — погода буде теплою.

Що завтра не можна робити

Вважалося, що цього дня не можна рвати квіти любистка, інакше це призведе до сварки з найріднішою і найближчою людиною. Також заборонялося багато їсти, організму слід дати очиститися.

Що можна робити завтра

Вважається, що день варто почати з молитви святому Єлисею, щоб він подарував здоров'я і добробут. Щоб накликати багатство, потрібно придбати будь-яку нову річ, а потім віднести її до храму і там освятити.

Читайте також: