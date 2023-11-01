14 фраз в українській мові, які допоможуть поставити нахабного маніпулятора на місце

Ці фрази допоможуть відстояти свою честь та позицію у складній розмові.

Наша мова багата словами, якими можна користуватися під час неприємної чи важкої розмови, аби гідно вийти з будь-якої конфліктної ситуації. Розповідаємо з посиланням на допис в Instagram коуча Артура Сонячного, якими фразами можна оперувати під час неприємної розмови з тими, хто на вас тисне або хоче маніпулювати ситуацією.

Які 14 фраз допоможуть із честю вийти зі складних ситуацій

Буває так, що ситуація напружена, розмова виходить з-під контролю і стає вкрай важко підібрати правильні слова. Особливо коли співрозмовник намагається тиснути і щось вимагає. І нам іноді буває складно твердо сказати «ні» або відмовитися від чогось. Саме в таких випадках варто використовувати ці 14 універсальних фраз, які допоможуть вийти із ситуації та поставити буд-якого маніпулятора на місце.

Чарівні фрази, які допоможуть відстояти свою гідність та позицію:

Я правильно розумію, ти хочеш мене обдурити? Насправді ситуація не така, а… (тут ви висловлюєте свою думку). Якщо ти так робитимеш, тоді я робитиму так… (це вже буде маніпуляція з вашого боку). Це загальна картина, а якщо розібрати деталі, то буде інакше. Таке буває, але це не є правилом для всіх. На підтвердження цього можу навести приклад/так говорив (тут варто посилатися на особу, чия думка авторитетна у суспільстві). З мого досвіду, я бачу це так (додаємо приклад зі свого життєвого досвіду). Для мене це важливіше, аніж те, про що говориш ти. Це аналогічно цьому/тому (тут варто навести потрібний приклад). Може краще подумати не про це, а про… (тут потрібно вказати, про що саме). Була ситуація, коли саме це призвело до протилежного результату. Гарна думка, але вона не підтверджена дійсними фактами. А ти сам віриш в те, про що говориш? Це зокрема, а якщо брати загальну картину, то…

Такими шаблонними відповідями можна користуватися у разі потреби, видозмінюючи фрази. Потрібно просто вибрати влучну фразу, підставити приклад і дати гідну, чітку та лаконічну відповідь.

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