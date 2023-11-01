14 фраз в українській мові, які допоможуть поставити нахабного маніпулятора на місце

Ці фрази допоможуть відстояти свою честь та позицію у складній розмові.
Наша мова багата словами, якими можна користуватися під час неприємної чи важкої розмови, аби гідно вийти з будь-якої конфліктної ситуації. Розповідаємо з посиланням на допис в Instagram коуча Артура Сонячного, якими фразами можна оперувати під час неприємної розмови з тими, хто на вас тисне або хоче маніпулювати ситуацією.
Які 14 фраз допоможуть із честю вийти зі складних ситуацій
Буває так, що ситуація напружена, розмова виходить з-під контролю і стає вкрай важко підібрати правильні слова. Особливо коли співрозмовник намагається тиснути і щось вимагає. І нам іноді буває складно твердо сказати «ні» або відмовитися від чогось. Саме в таких випадках варто використовувати ці 14 універсальних фраз, які допоможуть вийти із ситуації та поставити буд-якого маніпулятора на місце.
Чарівні фрази, які допоможуть відстояти свою гідність та позицію:
- Я правильно розумію, ти хочеш мене обдурити?
- Насправді ситуація не така, а… (тут ви висловлюєте свою думку).
- Якщо ти так робитимеш, тоді я робитиму так… (це вже буде маніпуляція з вашого боку).
- Це загальна картина, а якщо розібрати деталі, то буде інакше.
- Таке буває, але це не є правилом для всіх.
- На підтвердження цього можу навести приклад/так говорив (тут варто посилатися на особу, чия думка авторитетна у суспільстві).
- З мого досвіду, я бачу це так (додаємо приклад зі свого життєвого досвіду).
- Для мене це важливіше, аніж те, про що говориш ти.
- Це аналогічно цьому/тому (тут варто навести потрібний приклад).
- Може краще подумати не про це, а про… (тут потрібно вказати, про що саме).
- Була ситуація, коли саме це призвело до протилежного результату.
- Гарна думка, але вона не підтверджена дійсними фактами.
- А ти сам віриш в те, про що говориш?
- Це зокрема, а якщо брати загальну картину, то…
Такими шаблонними відповідями можна користуватися у разі потреби, видозмінюючи фрази. Потрібно просто вибрати влучну фразу, підставити приклад і дати гідну, чітку та лаконічну відповідь.
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