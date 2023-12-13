14 грудня — яке церковне свято, чому на Филимона потрібно підтримувати оселю в чистоті

Завтра, 14 грудня, в православному календарі день пам’яті мучеників Фірса, Левкія, Каллініка.

За легендою, Фірс був лікарем, який лікував хворих безкоштовно і проповідував їм про Христа. Левкій і Каллінік були його учнями і помічниками. Коли влада дізналася про їхню віру, вони були заарештовані і піддані жорстоким катуванням. Фірса палили на вогні, Левкія намагалися втопити в річці, а Каллініка розтягнути на колесі. Але Бог дав їм силу і терпіння, і вони не зрадили свою віру. Нарешті, їхні голови відрубали мечем і отримали вінці мучеництва. Їхні мощі були поховані в Кесарії Вифінській, де вони стали джерелом чудес і благодаті.

Церковне свято 14 грудня — день пам'яті мучеників Філімона, Аполлонія, Аріана і Феотиха

Вони постраждали за віру в Ісуса Христа під час переслідування імператора Діоклетіана (284-305 роки).

За легендою, Аполлоній, боячись катувань, попросив язичника Філімона вдягнути його одяг і принести жертву богам. Але Філімон раптом оголосив, що сам вірить у Христа і відмовився від язичництва. За це він був спалений на вогні разом з Аполлонієм.

Аріан був правителем в місті Фіваїді і прибув в Антіохію, щоб мучити християн. Але коли він побачив стійкість і доброту мучеників, він також став християнином і віддав своє майно бідним. За це його спочатку кинули до в’язниці і пізніше стратили.

Феотих був слугою Аріана і таємно вірив у Христа. Коли він дізнався про конверсію свого господаря, він прийшов до нього до в’язниці і привітав його з початком віри. За це його також заарештували і відрубали голову мечем. Їхні мощі були поховані в Антіохії, де вони стали джерелом див і благодаті.

Прикмети 14 грудня

Народні прикмети 14 грудня / Фото: Pexels

Морозний день — до спекотного літа.

Вітряно та йде сніг — чекайте на великий урожай.

Погода змінюється протягом дня — зима буде з відлигами.

Що завтра не можна робити

В народі день Филимона вважався одним із найнебезпечніших в році, а все через те, що по землі "розгулюють" нечисті сили. Здавна вірили, що нечисті простіше потрапити до брудного будинку, тому цього дня обов'язково підтримували оселю в чистоті.

Що можна робити завтра

Здавна існувало повір'я, що потрібно частіше вмиватися, мити руки і взагалі очищати себе водою, щоб захиститися від злих сил. Наші предки приписували воді магічні властивості, вірили, що вона лікує різні хвороби.

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