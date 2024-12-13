14 грудня — яке церковне свято, щоб мати міцне здоров'я обов'язково зробіть одну річ

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 14 грудня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиніка. Християнські святі, які постраждали за віру в Христа в III столітті за часів переслідувань, ініційованих римськими імператорами.

Тирс був римським воїном у Кесарії Віфінійській. Він щиро навернувся до християнської віри, усвідомивши істину Євангелія, і відмовився поклонятися язичницьким богам. За це його ув'язнили й піддали тортурам, але він не зрікся Христа. Після численних знущань Тирс прийняв мученицьку смерть.

Левкій був побожним християнином, відомим своїм праведним життям і благочестям. Він відкрито проповідував християнство, закликаючи язичників до покаяння і віри в Христа. За це його заарештували й засудили на смерть. Левкій мужньо переніс муки й був страчений за свою віру.

Филимон був талановитим музикантом та актором, який служив у язичницьких храмах. Його навернення до християнства сталося після зустрічі з Аполлонієм, який закликав його до віри в єдиного Бога. Незабаром Филимон разом з Аполлонієм був схоплений і підданий жорстоким катуванням, але вони обидва зберегли вірність Христу.

Аполлоній був християнином і філософом, який славився своїми знаннями і благочестивістю. Він допоміг навернути Филимона до християнства, за що сам постраждав. Їх обох схопили, катували і зрештою стратили за вірність Христу.

Калинік був суддею, який, спостерігаючи за мужністю мучеників і чудесами, які супроводжували їхні страждання, сам увірував у Христа. За це його також ув'язнили, піддали тортурам і стратили.

Ці святі мученики залишили нам приклад непохитної віри та відданості Христу навіть перед обличчям смерті. Їхнє життя свідчить про силу віри, яка перемагає страх, і про Божу благодать, яка зміцнює душу в найтяжчі хвилини.

Прикмети 14 грудня

Народні прикмети 14 грудня / Фото: pixabay.com

Собаки гавкають цілий день — буде снігопад.

Голосно каркають ворони — чекайте на сильне похолодання.

Яскраво мерехтять зорі — до хуртовини.

Що завтра не можна робити

Під час читання в жодному разі не їжте, інакше можете "з'їсти" розум. Не можна сваритися, лаятися, лихословити, тому що в ваше життя прийде один негатив.

Що можна робити завтра

За народними повір'ями цього дня потрібно добре помитися, в ідеалі сходити до лазні, тоді увесь рік у вас буде міцне здоров'я. Наші пращури вірили, що цього дня землею розгулює нечисть, тому сиділи вдома.

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