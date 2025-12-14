Церковне свято 14 грудня / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Сьогодні, 14 грудня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиніка. Ці святі вшановуються разом як мученики за Христа, і їхня пам’ять відзначається у східнохристиянському календарі. Життя їхнє тісно пов’язане з гоніннями на християн у перші століття нашої ери, у часи Римської імперії.

Тирс був християнином із Лікії або Малої Азії. Відомо, що він займався благочестивим життям, поширював християнську віру. За проповідь Христа його піддали тортурам і стратили. За легендою, він переніс жорстокі катування, але не відрікся від віри.

Левкій був з Лікія або Пафлагонії. Служив у християнській громаді та активно проповідував віру серед язичників. Левкія піддали численним катуванням, але він залишався непохитним. Згідно з переказами, він прийняв мученицьку смерть за Христа.

Реклама

Відомостей про його раннє життя небагато. Був ревним християнином, допомагав іншим віруючим і проповідував християнське вчення. За віру його заарештували і піддали тортурам, після чого стратили.

Аполлоній часто згадується як християнин із Малої Азії. Своє життя присвятив служінню Богу і підтримці спільноти християн. Аполлонія піддали катуванням, але він залишився непохитним у вірі до самого кінця.

Калинік також походив із Малої Азії. Відомий як ревний християнин і проповідник. Як і решта святих із цієї групи, він зазнав мученицької смерті через відмову відректися від віри в Христа.

Прикмети 14 грудня

Народні прикмети 14 грудня / © unsplash.com

Якщо вночі трапився іній — вдень, за прикметою, може піти сніг.

Ворони голосно каркають або чутно гавкіт собак — це вважається знаком наближення снігопаду або заметілі.

На небі видно яскраві зірки — це віщує хуртовину або заметіль.

Що сьогодні не можна робити

За народними повір’ями, цього дня не варто виходити з дому, не вмившись, бо це може призвести до хвороби. Також не слід братися за нові справи — вони, ймовірно, не матимуть успіху.

Реклама

Що можна робити сьогодні

Віряни звертаються до святих мучеників з молитвами про зміцнення віри, витривалість перед життєвими випробуваннями, а також про здоров’я та внутрішній спокій душі.