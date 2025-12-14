ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
2 хв

14 грудня — яке церковне свято, про що просять святих мучеників цього дня

Що сьогодні за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 14 грудня

Церковне свято 14 грудня / © Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 14 грудня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиніка. Ці святі вшановуються разом як мученики за Христа, і їхня пам’ять відзначається у східнохристиянському календарі. Життя їхнє тісно пов’язане з гоніннями на християн у перші століття нашої ери, у часи Римської імперії.

Тирс був християнином із Лікії або Малої Азії. Відомо, що він займався благочестивим життям, поширював християнську віру. За проповідь Христа його піддали тортурам і стратили. За легендою, він переніс жорстокі катування, але не відрікся від віри.

Левкій був з Лікія або Пафлагонії. Служив у християнській громаді та активно проповідував віру серед язичників. Левкія піддали численним катуванням, але він залишався непохитним. Згідно з переказами, він прийняв мученицьку смерть за Христа.

Відомостей про його раннє життя небагато. Був ревним християнином, допомагав іншим віруючим і проповідував християнське вчення. За віру його заарештували і піддали тортурам, після чого стратили.

Аполлоній часто згадується як християнин із Малої Азії. Своє життя присвятив служінню Богу і підтримці спільноти християн. Аполлонія піддали катуванням, але він залишився непохитним у вірі до самого кінця.

Калинік також походив із Малої Азії. Відомий як ревний християнин і проповідник. Як і решта святих із цієї групи, він зазнав мученицької смерті через відмову відректися від віри в Христа.

Прикмети 14 грудня

Народні прикмети 14 грудня / © unsplash.com

Народні прикмети 14 грудня / © unsplash.com

  • Якщо вночі трапився іній — вдень, за прикметою, може піти сніг.

  • Ворони голосно каркають або чутно гавкіт собак — це вважається знаком наближення снігопаду або заметілі.

  • На небі видно яскраві зірки — це віщує хуртовину або заметіль.

Що сьогодні не можна робити

За народними повір’ями, цього дня не варто виходити з дому, не вмившись, бо це може призвести до хвороби. Також не слід братися за нові справи — вони, ймовірно, не матимуть успіху.

Що можна робити сьогодні

Віряни звертаються до святих мучеників з молитвами про зміцнення віри, витривалість перед життєвими випробуваннями, а також про здоров’я та внутрішній спокій душі.

Дата публікації
Кількість переглядів
161
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie