Церковне свято 14 квітня 2025 року / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 14 квітня, в православному календарі день пам’яті святого ісповідника Мартина, Папи Римського. Святий Мартин I, Папа Римський, народився близько 590 року в Латинській імперії. Його життя стало прикладом відданості вірі і мужності, адже він став одним з найважливіших захисників чистоти християнського вчення.

Мартин став Папою 649 року, після смерті Папи Теодора I. За його життя відбувалась боротьба з єрессю монофелітів, які заперечували подвійність природи Христа, стверджуючи, що в Христі є тільки одна воля — божественна. Папа Мартин рішуче протистояв цій ідеї. Він скликав Латеранський собор 649 року, на якому було офіційно засуджено монофелітство і підтверджено віровчення про дві природи Ісуса: божественну і людську.

Це рішення стало важливим моментом в історії церкви, однак воно призвело до серйозних наслідків для самого Папи. Імператор Констант II, який підтримував монофелітів, не пробачив Папі такого опору. 653 року Мартин був арештований, звинувачений у непокорі імператору та підтримці “єретичних” вчень. Його привезли до Константинополя, а потім заслали до Херсонесу (південний Крим), де він помер 655 року, ймовірно, через тяжкі умови ув'язнення.

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Прикмети 14 квітня

Народні прикмети 14 квітня / © unsplash.com

Якщо 14 квітня дощить — літо буде дощовим.

Туман на 14 квітня — рік буде вологим.

Коли на 14 квітня сонячно — буде тепле літо.

Що завтра не можна робити

Сьогодні не можна лаятися, сваритися або відмовляти в допомозі. За народними прикметами, в день святого Мартина заборонено обманювати, лестити чи давати фальшиві обіцянки, адже це може привести до невдач і неприємностей.

Що можна робити завтра

Згідно з народними повір'ями, день святого Мартина є сприятливим для заручин, адже спільне життя, розпочате цього дня, буде сповнене легкості. Також цього дня особливо дбають про птахів: наші предки вірили, що, якщо цього дня нагодувати хоча б одного птаха, весь рік буде щасливим, з добробутом та відсутністю фінансових труднощів і удачею в справах.