Завтра, 14 квітня, в православному календарі день пам’яті святого Мартина Ісповідника, папи Римського. Мартин народився приблизно на початку VII століття. Його ім’я походить від Марса, що символізує мужність, а духовний шлях відзначався глибоким благочестям і прагненням до богопізнання. Він рано присвятив себе церковному служінню, пройшовши посади священика та єпископа, що дозволило йому здобути авторитет серед духовенства та вірян.

649 року Мартин був обраний папою Римським. Його понтифікат відзначався активною боротьбою за захист православної віри від єресі монотелітів, що стверджували про наявність у Христі лише однієї волі. Мартин Ісповідник рішуче виступив проти цієї доктрини, відстоюючи вчення про дві волі Христа — божественну та людську, що відповідало переданням Церкви.

Папа Мартин не побоявся конфронтації з імператором Константинопольським, захищаючи автономію Римської Церкви та непохитність істинного вчення. Його сміливість у відстоюванні церковних принципів принесла йому титул «Ісповідника», що в християнській традиції означає того, хто страждає за віру, не вдаючись до компромісів із єрессю чи тиском влади.

Папа Мартин також займався організацією церковного життя в Римі та за його межами. Він підтримував монастирські спільноти, сприяв розвитку літургійних практик і канонічного права, активно листувався з єпископами інших регіонів, зміцнюючи єдність Церкви.

Святий Мартин Ісповідник помер 655 року.

Церковне свято 14 квітня — день пам’яті святих мучеників Віленських: Антонія, Івана і Євстатія

У середині XIV століття у Вільно при дворі великого князя Литовського Ольгерда Гедиміновича служили двоє братів — Нежілас і Куметис — та їхній кузен Круліс. Після одруження Ольгерда на православній князівні Марії Ярославні у Вільно був збудований православний храм і священик Нестор почав проповідувати віру Христову. Саме тоді ці троє прийняли святе Хрещення, отримавши імена Антоній (Куметис), Іван (Нежілас) і Євстатій (Круліс).

Після смерті княгині Марії великий князь Ольгерд повернувся до язичництва, і почалося переслідування християн. Антоній та Іван не брали участі в язичницьких обрядах, дотримувалися постів і не розлучалися з християнськими традиціями, що викликало підозру і нелюбов з боку придворних та жерців.

Князь Ольгерд, вимагаючи, щоб брати відмовилися від віри, наказав їм їсти мʼясо під час посту. Вони відмовилися, і Антоній разом із братом за це потрапили до вʼязниці. Іван тимчасово зрікся відкритого сповідання, але згодом покаявся, повернувся до свого брата та знову відкрито визнав віру Христову.

Антоній першим прийняв мученицьку смерть: 14 квітня 1347 року його повісили на дубі, що в язичницькому середовищі вважався священним, але тепер став символом святості. Незабаром його брат Іван також був страчений, — його задушили та повісили того ж місяця. Третій із мучеників, Євстатій, який ще до цього прийняв Хрещення, був підданий жорстоким катуванням і 13 грудня 1347 року також страчений, до того ж його тіло було залишене відкритим на дереві, але за свідченнями вірян жодні звірі не наближалися до нього.

Місце їхньої мученицької смерті стало святинею: над ним спорудили храм на честь Пресвятої Трійці, а їхні мощі були знайдені нетлінними та відомі численними дивами. 1364 року Константинопольський Патріарх Філофей офіційно прославив мучеників у лику святих. Їхні святі мощі зберігаються у Свято‑Духовому монастирі в Вільнюсі, де вони й сьогодні є обʼєктом паломництва та молитви.

Прикмети 14 квітня

Ранковий туман — якщо туман стоїть зранку, то весна буде вологою і врожай — добрим.

Пташиний спів — якщо пташки співають рано й гучно, літо буде теплим і врожайним.

Дощ 14 квітня — дощ цього дня віщує гарний врожай зернових.

Що завтра не можна робити

За народними прикметами, цього дня категорично не варто обманювати, лестити чи давати неправдиві обіцянки — інакше можна накликати неприємності та біду. Також не рекомендується братися за важку фізичну працю: звичайні повсякденні справи робити дозволяється, а от святкування весіль та днів народження краще відкласти.

Що можна робити завтра

У православ’ї 14 квітня присвячено святому Мартину. Віряни звертаються до нього з молитвами, просячи заступництва перед Богом: захисту від голоду та бідності, підтримки у збереженні добробуту та допомоги позбутися шкідливих звичок.