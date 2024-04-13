14 квітня — яке церковне свято, що не можна робити, щоб не посваритися з усіма рідними і близькими

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 14 квітня, в православному календарі день пам’яті папи Римського Мартина Сповідника. Він був видатним духовним лідером, який відзначився своєю боротьбою проти монофелітизму та захистом Православ’я. Він народився в Тоскані, Італії, і отримав високу освіту, що допомогло йому у здійсненні своєї місії. Мартин був обраний на пост Папи Римського після смерті попередника, Папи Феодора І, і в цей час у Церкві точилися суперечки між православними та монофелітами.

649 року імператор Констанс видав єретичний "Зразок віри", який забороняв подальші суперечки та був обов’язковим для всього населення. Святитель Мартин скликав у Римі Помісний Собор, який засудив монофелітську єресь, і послав послання Константинопольському Патріарху Павлу II, благаючи його повернутися до Православного сповідання. Однак, Павло не відгукнувся на це прохання, і Мартин був змушений оголосити його екзархом та відсторонити від церковних обов’язків.

Ці дії привели до ув’язнення та заслання Мартина на острів Крімею, де він продовжував боротися з монофелітизмом, незважаючи на погіршення свого стану. Святитель Мартин помер 16 березня 655 року, залишивши за собою слід своєї віри та незламної волі. У Церкві святитель Мартин шанується як просвітитель та борець за правду та справедливість, його життя та діяльність нагадують про важливість віри, принциповості та мужності у захисті віри та боротьбі з єретиками.

Прикмети 14 квітня

Народні прикмети 14 квітня / Фото: Pexels

В березі багато соку — осінь буде пізньою.

Тепла погода — найближчим часом похолодає.

Образити ворону до нещастя в оселі.

Що завтра не можна робити

Цього дня особливу увагу наші пращури приділяли лисицям. Цих тварин було заборонено ображати, інакше, вірили, людину будуть постійно обманювати. Не можна прати речі чоловіка чи дружини — буде затяжний конфлікт. Також заборонялося сперечатися, інакше посваритесь з усіма близькими і рідними.

Що можна робити завтра

Вважалося, що цей день найкраще підходить для того, щоб розповісти про свої почуття. В давнину саме в цей період починали засилати сватів.

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