14 липня — яке церковне свято, зробіть одну річ, щоб притягнути щастя і талан

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 14 липня, в православному календарі день пам’яті Отців шести соборів. Отці шести соборів – це святі й богослови, які брали участь у перших шести Вселенських соборах Християнської Церкви. Ці собори відіграли ключову роль у формуванні основних догматів християнської віри і вирішенні важливих богословських і канонічних питань.

Церковне свято 14 липня — день пам'яті святого апостола Акили

Акила був євреєм, народженим у Понті (сучасна Туреччина). Разом зі своєю дружиною Прискиллою (або Присцилою) займався виготовленням наметів, що було також професією апостола Павла. Вони працювали разом під час перебування Павла в Коринті.

Акила і Прискилла познайомилися з Павлом у Коринті після того, як були вигнані з Риму 49 року за наказом імператора Клавдія. Павло проживав і працював у їхньому домі, і вони стали його вірними супутниками і помічниками у проповідуванні Євангелія.

Акила і Прискилла супроводжували Павла у його подорожах і брали активну участь у заснуванні і зміцненні християнських громад. Вони згадуються в посланнях апостола Павла до різних церков. Вони також відкривали свій дім для християнських зібрань, що робило їх важливою частиною ранньої християнської спільноти.

Акила і Прискилла деякий час проживали в Ефесі, де вони зустріли апостола Аполлоса, який вже був знайомий з християнським вченням, але потребував подальших настанов. Вони допомогли йому краще зрозуміти шлях Господній (Дії 18:24-26). Павло згадує Акилу і Прискиллу у своїх посланнях як своїх співробітників і друзів. Наприклад, у Посланні до Римлян (Рим. 16:3-4) він дякує їм за те, що вони "наражали свої шиї на небезпеку" заради нього.

Прикмети 14 липня

Народні прикмети 14 липня / Фото: Unsplash

Почути глухий грім — дощ буде тихий.

Небо яскраво-червоне під час сходу сонця, а потім ховається за хмарами — до дощу.

Суха погода до теплої осені.

Що завтра не можна робити

Якщо ви знайли на дорозі купюри, в жодному разі не можна заносити їх до будинку, краще одразу витратити на щось корисне, інакше вони прикличуть бідність. Якщо останнім часом вам усміхається талан, не можна вставати спиною проти вітру, інакше почнеться темна полоса в житті.

Що можна робити завтра

Одинока дівчина повинна була помитися цього дня новим шматком мила. Вважалося, що все старе і погане змиється, а тому звільниться місце для нового, зокрема, щастя і талану.

Читайте також: