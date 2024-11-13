14 листопада — яке церковне свято, чому не можна ходити до лісу і займатися прибиранням

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 14 листопада, в православному календарі день пам’яті святого апостола Филипа. Апостол Филип був родом із міста Вифсаїди в Галилеї (на тому ж місці, де народилися апостоли Андрій і Петро). Його ім'я означає "той, хто любить коней". Відповідно до Євангелія від Івана, він був одним з перших, кого Ісус покликав слідувати за ним. Спочатку Филип був учнем Івана Хрестителя, але коли Іван вказав на Ісуса як на Месії, Филип відразу пішов за ним. Филип знайшов Натанаїла (Барфоломея) і сказав йому, що він знайшов того, кого пророкували Мойсей і пророки – Ісуса, сина Йосипа з Назарету.

Филип фігурує в кількох важливих подіях служіння Ісуса. Одним із таких випадків був момент, коли Ісус, звертаючись до Филипа, запитав, де знайти хліб, щоб нагодувати тисячі людей (Іван 6:5-7). Филип відповів, що навіть 200 динаріїв не вистачило б, щоб купити достатньо хліба для всіх. У відповідь Ісус чудесним чином нагодував натовп.

Іншим відомим моментом є запитання Филипа до Ісуса під час Тайної вечері: «Господи, покажи нам Отця, і цього нам буде достатньо» (Іван 14:8). Ісус відповів, що той, хто бачив Його, бачив Отця.

Після Воскресіння Ісуса та Його Вознесіння Филип активно поширював Христове вчення. За різними джерелами, він проповідував у багатьох містах Середземномор'я, зокрема в Греції, Малій Азії та Сирії. Традиція також свідчить, що Филип був євангелістом у містах Скопії та Халкідоні (на території сучасної Туреччини). Филип часто асоціюється з чудесами, зокрема з вигнанням демонів і зціленням хворих.

Про його смерть є різні версії. За однією з них, Филип був розп’ятий на хресті в місті Гієраполі, що в Малій Азії, де він був мучеником за віру. Існує також переказ, що він був похований у місті Іераполіс. Під час розп'яття, згідно з легендою, Филип просив прощення для своїх мучителів.

Прикмети 14 листопада

Народні прикмети 14 листопада / Фото: Unsplash

Дощить — буде великий урожай пшениці.

Похмурий день — буде багато хліба.

Сніжить і хмарно — в травні буде тепла погода.

Що завтра не можна робити

Не слід цього дня ходити до лісу, тому що дикі тварини стають надто агресивними і можуть напасти на людину. Краще відкласти на інший день прибирання, а також прання одягу, інакше ви винесете все щастя з оселі.

Що можна робити завтра

Молоді дівчата цього дня обов'язково ворожили на судженого. Також цей день вважається сприятливим для сватання, вінчання, одруження.

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