14 листопада — яке церковне свято, чому заборонено шити та в'язати в Пилипів день

Завтра, 14 листопада, в православному календарі день пам’яті святого апостола Пилипа. Пилип народився в місті Віфсаїді в Галілеї, як і апостоли Петро і Андрій. Він мав сестру Маріамну, яка також була проповідницею. Він був першим, кого Ісус покликав до Свого служіння після хрещення від Іоанна Предтечі. Пилип привів до Ісуса свого друга Натанаїла і брав участь у декількох подіях євангельської історії, таких як чудо помноження хлібів, зустріч з греками, які хотіли побачити Ісуса, і прощальна вечеря. Він питав Ісуса, щоб показав йому Отця, і отримав відповідь, що хто бачить Ісуса, бачить Отця.

Після Вознесіння Ісуса і зішестя Святого Духа Пилип проповідував в Азії, разом зі своєю сестрою і апостолом Варфоломієм. Вони зцілювали хворих, хрестили людей і зазнавали переслідувань від язичників. Пилип помер у місті Єраполі в Фригії, де його розп’яли на хресті вниз головою за наказом проконсула Анфіпата, чия дружина стала християнкою. Перед смертю Пилип молився Ісусу і благословив народ.

Церковне свято 14 листопада — день пам'яті святителя Григорія Палама

Святитель Григорій народився 1296 року в Константинополі в знатній родині, яка переселилася туди через турецьке нашестя на Малу Азію. Він отримав високу освіту і був покликаний імператором Андроніком II Палеологом до державної служби, але відмовився від неї, прагнучи до духовного життя.

У 20 років він прийняв чернецтво в одній з афонських обителей, де його духовним наставником був преподобний Григорій Візантійський. Він займався ісихастською молитвою, яка полягає в зосередженні уваги на Ісусовій молитві і відчутті Божої присутності в серці. Він також був обдарований видіннями і чудесами.

1336 року він почав писати свої богословські праці, у яких захищав ісихазм від нападок барлаама Калабрійського, який заперечував можливість безпосереднього спілкування з Богом і звинувачував ісихастів у забобонах і містицизмі. Святитель Григорій доводив, що ісихастська молитва є справжнім шляхом до Богопізнання і що Світло Преображення, яке бачать ісихасти, є не створеним, а невтіленим і неподільним Божеством, яке виявляється людям через Його енергії.

1347 року він був рукоположений у сан архієпископа Фессалонікійського, де він продовжував свою пастирську і богословську діяльність. Він також був полоненим турками, але був звільнений за викупом. Він помер 1359 року і був канонізований 1368 року. Його мощі зберігаються в Солуні.

Він вважається одним з Отців Церкви і одним з найбільших представників православного богослов’я. Його вчення про ісихазм і Божественні енергії було затверджено на декількох соборах і стало основою православної духовності.

Прикмети 14 листопада

Народні прикмети 14 листопада / Фото: Pexels

Пішов дощ — наступного року буде великий урожай пшениці.

Каркають ворони — до відлиги.

Вранці на деревах іній — до хорошого урожаю вівса.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що в Пилипів день не можна шити та в'язати, займатися будь-яким рукоділлям, тому що "робота руками" може зіпсувати долю. Також заборонялося йти до лісу, особливо на самоті. Відзначалося, що в цей період вовки стають дуже злими і можуть нападати на людину.

Що можна робити завтра

Цього дня у селян закінчувався період весіль. Тому часто їх "догулювали". Ті ж, хто не повінчався до 14 листопада, повинні були чекати на закінчення Різдвяного посту.

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