Завтра, 14 лютого, в православному календарі день пам’яті святого преподобного рівноапостольного Кирила, учителя слов’ян. Костянтин народився у знатній християнській родині у Солуні, одному з головних центрів Візантійської імперії. Його батько, Лев, був високопоставленим державним діячем. З дитинства хлопець вирізнявся неабиякою освіченістю: вільно володів грецькою, мав глибокі знання філософії, риторики та богослов’я.

Його освіта включала вивчення Святого Письма, логіки та латинської мови, що пізніше стало основою для його просвітницької діяльності серед слов’ян. Костянтин вирізнявся мудрістю та добротою, за що згодом його шанували як святого.

Близько 851–855 року Костянтин прийняв чернечий постриг у монастирі на Афоні та отримав ім’я Кирило. У монастирі він присвятив себе молитві, перекладам богослужбових книг та вивченню слов’янських мов. Його талант у лінгвістиці проявився саме тут: він розумів необхідність доступного богослужбового слова для слов’янських народів.

862 року Кирило разом із своїм братом Мефодієм був відправлений у Велику Моравію князем Ростиславом для християнського просвітництва.

Кирило є автором глаголиці, однієї з перших слов’янських абеток. Пізніше вона дала початок кирилиці, яку сьогодні використовують українці, росіяни, болгари та інші слов’янські народи.

867 року Кирило вирушив до Риму разом із Мефодієм, щоб захистити свою місію перед папою Адріаном II. Він отримав підтримку папського престолу та підтвердження легітимності слов’янської літургії. У Римі Кирило продовжував перекладати тексти і проповідувати. Кирило помер у Римі 14 лютого 869 року від важкої хвороби. Перед смертю він передав Мефодію свою справу — духовне просвітництво слов’ян. Його тіло поховали в Римі, а пізніше мощі перенесли до монастиря Сан-Клементе.

Церковне свято 14 лютого — день пам’яті святого преподобного Авксентія

Авксентій народився близько 400 року у Сирії в родині перського походження та виріс у добрій освіті. Ранні роки він провів при дворі імператора Феодосія II, служачи в придворній гвардії. Але світське життя йому стало тісним у порівнянні з духовними прагненнями серця.

Глибокі духовні прагнення зрушили Авксентія до відмови від придворної служби. Він прийняв священство, а згодом — чернечий постриг, шукаючи повного зосередження на молитві, пості й самотності.

Після цього він вирушив у Битинию (східна частина Малої Азії), де оселився як відлюдник на горі Оксія, неподалік від Халкідо́на. Це був суворий аскетичний спосіб життя.

Авксентій майже не спілкувався з людьми та віддано молився. Лише після того, як його відлюдницьке життя стало відоме місцевим пастухам, до нього почали приходити люди — хворі, нужденні, ті, що шукали духовної допомоги. Сам підсумок діяльності святого був не лише молитвою, а й допомогою ближнім: від нього чекали зцілення та духовного наставлення.

Авксентій був запрошений до Четвертого Вселенського собору у Халкідоні (451 року), де виступав проти єресей, зокрема євтихіанства та несторіанства. Як людина глибоко освічена у Святому Письмі та богослов’ї, він достойно відстоював православну віру перед суперниками.

Після завершення Собору він повернувся до свого відлюдницького життя в гори, продовжуючи молитву та духовну працю.

Авксентій провів останні роки подвижництва у Битиниї, продовжуючи наставляти подвигом свого життя наступників і зберігати суворий монаший спосіб. Він помер близько 473 року в чернечому укладі.

Прикмети 14 лютого

Народні прикмети 14 лютого / © pexels.com

Якщо сніг іде густо — буде врожайний рік.

Ясна погода на Кирила — до теплої весни.

Якщо вітер з півночі — весна буде пізньою та холодною.

Що завтра не можна робити

Цього дня не радять йти лікувати зуби — вважається, що лікування цього дня не принесе бажаного результату. Також варто особливо контролювати свої слова: будьте обережні, щоб не сказати зайвого і не образити близьких чи знайомих.

Що можна робити завтра

Цього дня православні звертаються до святого Кирила з молитвою про успіх у навчанні дітей. Його просять про захист і підтримку перед важливими виступами, лекціями чи іспитами — як учні, так і вчителі. Вважається, що святий Кирило допомагає також політикам бути почутими.