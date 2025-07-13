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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
3 хв

14 липня — яке церковне свято, чому не слід викидати недоїдки зі столу

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 14 липня

Церковне свято 14 липня / © pixabay.com

Завтра, 14 липня, в православному календарі день пам’яті Отців 6 соборів. Під назвою “Отці шести соборів” у християнській традиції розуміють учасників та богословів перших шести Вселенських соборів, які відбувалися з IV до VII століття й відіграли ключову роль у формуванні догматичного вчення Церкви, особливо щодо Христології та Трійці.

Вселенські собори — це великі зібрання єпископів зі всього християнського світу (тобто “вселенські”), скликані для вирішення важливих догматичних і канонічних питань. Перші шість соборів були скликані в період ще єдиної Церкви (до Великої схизми 1054 року між Сходом і Заходом) і є спільними як для Православної, так і для Католицької традицій.

Церковне свято 14 липня — день пам’яті святого апостола Акили

Один із сімдесяти апостолів, учень святого апостола Павла, ранній християнський проповідник і місіонер, що відіграв важливу роль у розповсюдженні християнства в I столітті. Його ім’я означає “орел”.

Походив з Понту (територія сучасної Туреччини). За походженням — юдей, імовірно діаспорний єврей, який володів грецькою мовою. Був шевцем або виробником наметів за професією — саме це ремесло згадується в Діях апостолів. Мешкав певний час у Римі, але був вигнаний звідти під час антиюдейського указу імператора Клавдія (приблизно 49–50 року). Разом зі своєю дружиною Прискиллою він прийняв християнство, ймовірно, ще до знайомства з апостолом Павлом або саме через нього.

У книзі Діяння апостолів (18:1–3) описується, як апостол Павло після переслідувань у Фессалоніці приходить до Коринфу, де знайомиться з Акилою та Прискиллою, які щойно прибули з Рима:

“І, знайшовши одного юдея, на ім’я Акила, родом з Понту, що недавно прийшов з Італії з Прискиллою, своєю жінкою… він прийшов до них. І, оскільки був однієї професії, зостався в них і працював; бо вони були наметоробами”.

Вони разом працювали й проповідували. Акила і Прискилла стали дуже близькими сподвижниками Павла.

Павло вирушає з ними до Єфесу (теперішня Туреччина), де подружжя продовжує проповідувати. Там вони відіграють важливу роль у наверненні і поглибленні богословської освіти Аполлоса — вченого юдея, який знав тільки хрещення Івана Предтечі.

Прикмети 14 липня

Народні прикмети 14 липня / © unsplash.com

Народні прикмети 14 липня / © unsplash.com

  • Вранці побачити веселку — на дощ.

  • Гримить 14 липня — у серпні буде багато дощів.

  • Неспокійне коні — чекайте на грозу.

Що завтра не можна робити

За народними віруваннями, не можна викидати зі столу недоїдки — це може накликати злидні в дім. Так само й підібрані на вулиці гроші вважаються поганою прикметою — забереш чужу енергію і надовго залишишся без власних статків.

Що можна робити завтра

Згідно з народними уявленнями, 14 липня варто неодмінно зробити щось хороше — проявити доброту, допомогти комусь чи сказати добре слово. Вважається, що за такий вчинок доля обов’язково віддячить приємною несподіванкою. У цей день природа наповнена особливою живильною силою, тож добре вирушити за межі міста — до лісу, на луки чи в поле, як це здавна робили предки, збираючи гриби й черпаючи силу землі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
68
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