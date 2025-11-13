Церковне свято 14 листопада / © unsplash.com

Завтра, 14 листопада, в православному календарі день пам’яті святого апостола Филипа. Святий апостол Филип народився у Вифсаїді Галилейській — тому самому місті, звідки походили апостоли Андрій та Петро. Традиція наголошує, що він був вихований у благочестивій юдейській родині й отримав добру освіту, був обізнаний зі Святим Письмом і мав твердий характер людини, здатної до рішучих учинків.

У деяких ранньохристиянських джерелах стверджується, що Филип був учнем Івана Хрестителя й належав до тих, хто жив очікуванням явлення Месії.

Филип став одним із перших, кого Ісус Христос покликав до учнівства. Євангеліст Іоан зазначає:

“І знайшов Ісус Филипа та й каже йому: іди за Мною” (Ін. 1:43).

Филип одразу прийняв поклик і, натхнений зустріччю з Христом, привів до Нього Нафанаїла (Варафоломія), промовивши знамениту фразу:

“Ми знайшли Того, про Кого писали Мойсей у Законі та Пророки”.

Це свідчить, що Филип мав глибоку старозавітну підготовку та здатність розпізнавати духовні істини.

Після зішесття Святого Духа апостол Филип вирушив на проповідь. Найдавніші церковні пам’ятки та Передання свідчать, що він здійснив широку місіонерську діяльність.

Його проповідь супроводжувалася численними зціленнями, наверненнями язичників, викриттям ідолопоклонства й руйнуванням язичницьких культів. Особливо згадують чудо з вигнанням змія в Ієраполі, який завдавав людям тяжких страждань.

За свідченням Передання, святий апостол Филип прийняв мученицьку кончину близько 80 року.

Це сталося у Фригійському Ієраполі. Місцеві язичницькі жерці підбурили натовп, обурений тим, що проповідь апостола руйнувала їхній культ. Филипа піддали тортурам і розіп’яли догори головою. Деякі джерела зазначають, що його побивали камінням уже на хресті.

Прикмети 14 листопада

Народні прикмети 14 листопада / © unsplash.com

Якщо тепло — зима очікується м’яка, з частими відлигами.

Сніг ліг на мерзлу землю — пролежить довго, не розтане.

Червоний захід сонця — до сильних вітрів.

Що завтра не можна робити

Цього дня за народною традицією заборонено братися до прибирання: вірили, що разом із сміттям та брудною водою з оселі може піти й увесь добробут.

Що можна робити завтра

У день святого Филипа традиційно справляли заговини перед Різдвяним постом, що триватиме до самого Різдва (25 грудня за новим стилем). Цього дня намагалися уникати виснажливої праці, віддавати перевагу відпочинку й родинному застіллю: люди щедро частувалися, щоб зміцнитися та запастися силами перед тривалим періодом посту.